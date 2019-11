Iannone: “Haber estado delante nos debe dar esperanza”

Phillip Island.- En su primera temporada con los de Noale, Andrea Iannone se ha visto lastrado por la falta de fiabilidad y competitividad de la RS-GP, no habiendo pasado de la 10ª posición como mejor resultado hasta la fecha.

Precisamente en Australia fue donde subió al podio por última vez hace 12 meses, vistiendo todavía los colores de Suzuki. El de Vasto se clasificó mejor que nunca con la moto italiana, 8º, y tras una buena salida incluso se permitió liderar la carrera durante unos cientos de metros.

Cuando Maverick Viñales y Marc Marquez cambiaron de ritmo y se escaparon, no pudo seguirles y se quedó en el grupo en el que finalmente Jack Miller consiguió el podio tras la caída del de Yamaha. Sexto en meta, entró a la estela del australiano.

"Una buena carrera para nosotros", apunta Iannone. "Las sensaciones fueron positivas. Llegué a siete décimas del podio, la pena es que en la recta perdía mucho, si no habría podido alcanzar el podio. Me he divertido mucho y por primera vez he colocado una Aprilia delante del todo. Estar delante con los más fuertes nos debe dar esperanza".

A pesar de la desventaja en velocidad punta, las características del Circuito de Phillip Island permitieron a The Maniac mostrar su mejor versión.

"Di el 150% en una pista que nos ayuda, porque el motor no es tan importante como en otras. No sales de una curva de parado en ningún momento y eso es una gran ayuda", explica.

Tras la debacle en Japón una semana antes, donde los dos pilotos de Aprilia abandonaron y acabó saliendo a dar explicaciones el CEO de la marca, Massimo Rivola, Iannone y Espargaró consiguieron el mejor resultado conjunto entrando el catalán también en el top 10.

"En Noale todo el mundo trabaja fuerte y este es mi primer año en Aprilia. Espero que esto sirva para dar un paso adelante el año que viene. Estamos esperando a que llegue gente nueva el año que viene", remacha.