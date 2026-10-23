MotoGP GP de Australia

Honda se queda sin motos oficiales en el GP de Australia tras la baja de Luca Marini por un virus

El equipo oficial Honda no disputará el resto del fin de semana después de que Luca Marini fuera declarado 'no apto', uniéndose a Mir, Aleix Espargaro y Nakagami entre los pilotos fuera de acción

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 23 oct 2026, 23:59

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Luca Marini se perderá el Gran Premio de Australia después de que los problemas físicos lo afectaran gravemente el viernes, cuando apenas pudo completar dos vueltas en la primera sesión de entrenamientos libres antes de ausentarse de la sesión de Práctica de la tarde.

El italiano sufría la enfermedad desde hacía varios días, como reveló al llegar a Phillip Island, y el director del equipo Honda HRC, Alberto Puig, confirmó la situación el viernes. Marini padecía una infección viral, y su participación en la tercera ronda de la gira asiática de MotoGP dependía de una evaluación médica programada para el sábado por la mañana.

Ese examen ya se realizó, y el director médico de MotoGP, Angel Charte, declaró a Marini no apto para seguir pilotando en Phillip Island. El piloto oficial de Honda ya había experimentado falta de fuerza en los brazos durante las dos vueltas que completó en la FP1, una situación potencialmente peligrosa en un circuito físicamente exigente como Phillip Island, que alberga el Gran Premio de Australia por última vez en 2026.

El medio hermano de Valentino Rossi seguirá trabajando para regresar en el Gran Premio de Malasia del próximo fin de semana.

"A pesar del descanso y el tratamiento continuados, la condición de Luca Marini permanece sin cambios, y el italiano ha sido declarado no apto como consecuencia del virus que sigue padeciendo", decía el comunicado.

"Tras una cuidadosa consideración por parte del Equipo Médico de MotoGP encabezado por el Dr. Angel Charte, Luca Marini se perderá el Gran Premio de Australia, ya que sigue sufriendo una falta de fuerza debido al virus que padece desde antes del fin de semana.

"Su objetivo es regresar el próximo fin de semana en el Gran Premio de Malasia, donde se someterá a otro control médico".

El comunicado también incluyó una actualización de Charte.

"Durante la última semana, Luca Marini ha estado sufriendo una condición viral y fiebre alta durante tres o cuatro días", dijo. "Durante las últimas 48 a 72 horas, ha sufrido debilidad muscular causada por el virus, que afecta tanto la parte superior como la inferior de su cuerpo. Durante el último examen, realizado el sábado por la mañana, presentó los mismos síntomas y fue declarado no apto. Su condición será evaluada nuevamente en Malasia".

El equipo oficial de Honda se queda sin pilotos en Phillip Island

El equipo oficial de Honda, por lo tanto, estará ausente de la actividad tanto del sábado como del domingo en el Gran Premio de Australia, después de haber quedado ya sin Joan Mir durante el fin de semana.

El español sigue sufriendo una enfermedad no revelada, aunque Puig dijo el viernes que su condición había mejorado lo suficiente como para recibir la "luz verde" para intentar regresar en Sepang en menos de siete días.

La situación se suma a la alineación de pilotos mermada de Honda, con el piloto de pruebas Aleix Espargaro retirado del Gran Premio de Indonesia y posteriormente necesitando una cirugía en el antebrazo tras un test en Malasia. Su compañero como piloto de pruebas Takaaki Nakagami también está fuera de acción después de romperse la clavícula mientras sustituía al campeón mundial de 2020 Mir en Japón.

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