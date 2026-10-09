Honda se ve “muy mal” en Indonesia tras quedar por detrás del ritmo de 2025

Los pilotos de Honda se quedaron lamentando lo que describieron como unos entrenamientos "muy malos" del Gran Premio de Indonesia, con el piloto oficial Luca Marini incluso yendo más lento que en 2025.

El fabricante japonés tuvo problemas de rendimiento en el primer día de acción en Mandalika, con Marini terminando a 1,3s en 14.º lugar como el mejor de las cuatro RC213V. Johann Zarco, de LCR, acabó aún más atrás, en 18.º lugar, mientras que su compañero de equipo Diogo Moreira solo pudo ser 19.º tras caerse dos veces durante el día.

La falta de ritmo fue una sorpresa para los pilotos, en particular para Marini, que igualó su mejor resultado de la temporada con un quinto puesto en Mandalika el año pasado. De hecho, el 1m30.037s que marcó esta tarde fue tres décimas más lento que su mejor vuelta de la sesión equivalente de 2025, un 1m29.730s.

Hablando sin que se le preguntara durante su encuentro con los medios, Marini dijo que no tenía explicación de por qué Honda ha retrocedido en comparación con el año pasado, cuando el ritmo general mejoró cinco décimas y Raúl Fernández, de Trackhouse, estableció un nuevo récord del circuito en los entrenamientos.

"Estoy realmente decepcionado con el día de hoy. No entiendo por qué, pero nuestro nivel es muy bajo hoy en comparación con el año pasado", dijo.

"Durante todo el día estoy sufriendo muchísimo con el agarre delantero y trasero. Veremos si mañana podemos inventar algo, pero parece que -no soy solo yo, también Diogo y Zarco ahora.

"No entiendo qué está pasando, pero en comparación con el año pasado, simplemente me siento menos cómodo sobre la moto, y gira menos. El tren delantero nunca sigue mis indicaciones y siempre hay muy poco agarre trasero.

"La pista no parece tan extraña porque al final Raul hizo récord de vuelta. Así que solo felicitar a los otros fabricantes, que mejoraron muchísimo del año pasado a este.

*Fui tres décimas peor [que el año pasado]. Quizá la vuelta en la que sacaron la bandera amarilla en la última curva podría haber sido una décima más rápida, pero aun así no lo suficiente para entrar entre los diez primeros. El año pasado terminé cuarto en los entrenamientos, así que todo fue mucho más fácil."

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El rookie de LCR, Moreira - que a menudo ha sido el piloto Honda más rápido a una vuelta este año - explicó que le costó hacer funcionar el neumático blando en las simulaciones de clasificación.

El brasileño añadió que la falta de información del neumático delantero le dejaba preguntándose si siquiera podría terminar su vuelta rápida sin caerse.

"En general, estamos muy mal aquí", admitió. "El año pasado, estábamos trabajando bien en Mandalika. Este año, no sé qué ha pasado. Estamos sufriendo mucho para hacer este time attack.

"El ritmo con el medio detrás no es tan malo para mí, pero con el blando no podemos hacer el time attack.

"Para mí, el mayor problema está delante. No tengo feedback con el neumático delantero. Así que no sé si terminaré la vuelta o no.

"Esta mañana me caí en la curva 1, y por la tarde iba detrás de Alex [Márquez] para hacer el time attack.

"Si hubiera terminado esa vuelta quizá habríamos pasado a la Q2 porque los sectores 1 y 2 eran muy buenos. Pero como dije antes, no sé si terminaré la vuelta o no."

Zarco añadió que Honda empezó el fin de semana con una mala base, y tiene que dar un paso adelante durante la noche para alcanzar a la competencia.

"Día más duro de lo que esperaba", dijo. "Fue muy extraño no tener posibilidad de ir rápido, y la forma en que deslizábamos realmente no era buena. Llevó muchísimo tiempo hacer mejoras.

"Paso a paso, conseguimos una mejor puesta a punto en la moto. Pero claramente la puesta a punto básica con la que empezamos este fin de semana estaba demasiado lejos de lo que necesitábamos.

"Así que, por suerte, dimos algunos pasos positivos durante los entrenamientos de esta tarde.

"Espero que mañana vayamos en una buena dirección para ser competitivos. No estoy esperando, pero espero tener ese paso mañana porque me gusta la pista."