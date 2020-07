Honda: A Márquez no se le puede detener, sabe el riego que corre

Al igual que la mayoría de gente que vio el accidente del actual campeón en la quinta vuelta de la carrera del pasado domingo, el ejecutivo se temió lo peor. El brazo roto era lo de menos, lo que realmente preocupaba era la posibilidad de que el nervio radial hubiera quedado afectado, un extremo que los doctores descartaron definitivamente en quirófano.

Para Puig, al igual que para el resto de los habitantes del paddock, ver a Márquez de regreso solo tres días después de la operación fue toda una sorpresa. Al mismo tiempo, él, como cabeza visible de HRC, tiene la confianza absoluta en el criterio del corredor de Cervera: si quiere tratar de subirse a la moto es porque él se ve y se siente capaz de hacerlo.

“La verdad es que nadie esperaba verle ya aquí. Tras el accidente todos estábamos muy preocupados. La intervención fue espectacularmente bien. Sabemos que el doctor es bueno, pero es que hizo un trabajo espectacular. De hecho, creo que le operó demasiado bien”, bromeaba Puig este mismo jueves.

“Al poco tiempo de salir de la operación, Marc nos dijo que no se encontraba nada mal, que no tenía mucho dolor y que podía mover el brazo. Inicialmente, la idea de Honda era que no corriera en Jerez y que volviera en Brno. Pero después de escucharle a él y a los doctores, entendemos que hay que respetar su deseo”, añadía el expiloto, que confirmó que el #93 descansará este viernes y que se pondrá a prueba el sábado: “Intentará subirse a la moto el sábado para entender si está en condiciones de terminar la carrera. Si no aguanta, él sabe que nuestra idea es cancelar la carrera”.

Sobre cómo afrontaría el español la prueba en el hipotético caso de poder alistarse en ella, Puig tiene claro que no hay mejor termómetro que el propio piloto.

“A un piloto como Marc no le puedes frenar. Si está aquí es porque él cree que puede estar aquí. Cuando te subes a una moto de carreras ya sabes lo que hay. Sabe el riesgo que corre”, ahondó el responsable de HRC, consciente de que la sola presencia de Márquez intimidará a más de uno de sus rivales. “Cómo puede afectar a los demás que Marc esté aquí dependerá de cada uno. Los habrá que les dará igual, y otros que hoy no se irán a dormir tan contentos sabiendo que se lo volverán a encontrar en pista”, remachó Puig.