Honda: los doctores son positivos ante lesión de Márquez

El ocho veces campeón del mundo sufrió una conmoción cerebral hace dos semanas tras una caída mientras entrenaba para preparar el Gran Premio del Algarve. Marc Márquez no corrió en Portugal y justo después Honda anunció que tampoco lo haría en Valencia este fin de semana ni en los cruciales dos días de test de pretemporada de Jerez de la semana que viene, ya que sufre diplopía -visión doble- en uno de sus ojos.

Márquez ya se dañó el mismo nervio en 2011 en una caída en Sepang cuando corría en Moto2, lo que le obligó a pasar por el quirófano y puso en duda su carrera.

El jefe de Honda, Alberto Puig, dijo este viernes en Valencia: "Se trata de una lesión muy similar a la que tuvo en 2011 con la Moto2 en Sepang".

"Por supuesto, no es un hueso, es algo un poco más complicado, más delicado. Hay que estar tranquilo y ver cómo va. Sobre las palabras de los médicos... no es tan fácil saber cómo puede reaccionar un nervio o un ojo".

"Pero el médico fue positivo y por supuesto mencionó que tenemos que ser pacientes, porque esto no es como si te caes, te ponen una placa y corres la semana que viene. Esto es más serio y necesitará algo de tiempo. Por supuesto, quiero tener confianza, no soy médico, pero he oído lo que ha dicho el doctor y tenemos que pensar en positivo".|

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Creo que el punto clave para esto, como he dicho, es ser paciente, aunque la paciencia es algo que no encaja con nuestro deporte. Pero es como es y esperamos que tenga suerte y pueda volver a estar al cien por cien".

Este último contratiempo se une a un año y medio muy difícil para Márquez, que en julio de 2020 sufrió una rotura del húmero del brazo derecho en el GP de España y se vio obligado a perderse la temporada 2020.

Desde su regreso este año en el tercer gran premio en Portugal en abril, Márquez ha sufrido con su hombro derecho, pero aún así se las arregló para lograr tres victorias y terminará 2021 como el mejor piloto de Honda en la clasificación.

Cuando se le preguntó si Márquez es capaz de ser paciente ahora mismo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, Puig contestó: "Creo que a veces la vida te lleva a situaciones en las que tienes que ser paciente, porque no hay otra opción".

"Entendiendo que Marc es un tipo inteligente, creo que lo ha entendido así. Muchas veces se intenta y normalmente los deportistas intentamos hacer cosas que están fuera de lo normal".

"Pero cuando estamos hablando de la visión, creo que por supuesto va a ser paciente y se va a tomar esta situación con mucha calma, no como si estuviéramos hablando de una muñeca, un brazo o algo diferente".