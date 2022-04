Cómo Honda pasó de los elogios a las dudas en MotoGP

El contraste es brutal si uno compara el positivismo que transmitían los corredores de la marca del ala dorada al terminar los ensayos de pretemporada, con las malas sensaciones que expresaron el pasado domingo en Portimao, al concluir la quinta parada del calendario. Allí, en una prueba en la que Fabio Quartararo dio un auténtico repaso al resto de la parrilla, la primera Honda en cruzar la meta fue la de Marc Márquez, que lo hizo el sexto, a más de 16 segundos del francés de Yamaha.

El corredor de Cervera (Lleida) se pasó el último tramo de la carrera dándose cera su hermano, Alex Márquez (séptimo), a quien finalmente logró mantener a raya, después de haber dejado atrás, bastante antes, a Pol Espargaró, su vecino en el taller del equipo oficial de HRC, que terminó el noveno.

En la comparecencia de las dos principales apuestas de la marca del ala dorada para pelear por recuperar el título que no celebra desde 2019 volvió a hacerse evidente la disparidad de opiniones que hay entre ellos respecto de aquello que aporta la moto que Honda renovó por completo con vistas a este curso, y la genética de las versiones anteriores, con las que Márquez se encasquetó seis coronas de nueve posibles, entre 2013 y 2021.

“Desde la pretemporada que no me he encontrado bien con la moto”, soltó Márquez, que ofreció una versión poco habitual en él, mucho menos vistosa y agresiva, nada que ver con el derroche de energía de 15 días antes, en Austin, donde remontó desde la última plaza hasta la sexta. “Es verdad que algunos pilotos de Honda dicen que esta moto es fantástica, pero yo ya avisé de que las condiciones que tuvimos en las pruebas de invierno, con mucha goma en el asfalto, no tienen nada que ver con las que hay durante un fin de semana de gran premio”, argumentó el catalán.

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin nombrarlo directamente, es evidente que cuando hablaba de “algunos pilotos de Honda” Márquez se refería a su compañero de equipo. La cautela que el #93 ha mostrado en todo momento al ponderar los puntos de fuerza del nuevo prototipo ha contrastado con el optimismo de Espargaró. Desde que estrenó la nueva Honda, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) encontró en ella ese agarre trasero que tanto buscaba y echaba de menos en los modelos anteriores. Tanto en los entrenamientos previos al inicio del campeonato, en Sepang y en Mandalika, como en la primera cita, en Qatar, Polyccio fue uno de los más rápidos. De hecho, en Losail terminó en el podio después de haber liderado la mayor parte de la prueba.

Dos semanas más tarde, en Mandalika, comenzaron los problemas, por más que en aquella ocasión estos vinieron acentuados por la introducción de la carcasa trasera que Michelin desplazó de urgencia y como medida de prevención, hasta Indonesia. Allí, ese ‘grip’ del tren trasero se desvaneció por completo, y el empeño de Márquez en revelarse contra eso le llevó a acumular cuatro caídas en cinco prácticas. La última, en el warm up, le dejó fuera de combate para aquella carrera y para la siguiente, en Argentina. En Termas de Río Hondo, Espargaró se fue al suelo cuando rodaba el cuarto y trataba de evitar la escapada de Alex Rins. La gira americana se completó en Austin, el mejor escenario posible para la reaparición de Márquez, y donde el #44 se vio afectado por una gastroenteritis que le dejó ‘KO’ todo el fin de semana –finalizó el 13º–.

Y así llegamos a Portugal, donde varios factores se alinearon para poner en relieve las costuras de la Honda, probablemente magnificadas por la falta de kilómetros con la pista seca, debido al aguacero que cayó tanto el viernes como el sábado. “Evidentemente que habríamos deseado tener más tiempo para rodar en seco. Pero eso es para todos igual y no es una excusa. Ha quedado claro que tenemos que mejorar la moto”, convino Alberto Puig, team manager de Honda, este lunes.

Uno de los más claros en su diagnóstico fue el más pequeño de los Márquez. “Cuando las condiciones son en seco y los demás empiezan a apretar al máximo, es cuando nosotros empezamos a sufrir. Hasta ese momento la moto acepta todo lo que le pedimos”, señaló el muchacho del LCR.

En este punto cuando llama la atención la falta de pegada que demostró su hermano, Marc, en un terreno en el que siempre se ha manejado como la referencia. “No me sentí cómodo en ningún momento del fin de semana. Ni siquiera el sábado, con la pista a medias, ni mojada ni seca, que es cuando normalmente puedo marcar más diferencia”, subrayó el español, que lleva meses diciendo que la nueva RC213V no le permite conducir de forma natural, esto es, apoyándose, sobre todo, en el tren delantero. “La cosa se está torciendo y no sabemos la razón. ¿Que qué es lo que le ha faltado a la moto? Pues precisamente lo que nos permitió ser tan rápidos este invierno: agarre trasero”, afirmó, incrédulo, Espargaró. “Es muy extraño porque, en circunstancias con menos agarre en la pista, aún deberíamos sacar más ventaja”, añadía, cuando Motorsport.com le preguntaba su opinión sobre el diagnóstico que acababa de hacer su compañero. “Marc probó las dos motos (la de 2021 y la de 2022) en Malasia y eligió la nueva porque generaba más agarre”, remachó.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si bien es cierto que el multicampeón no pudo participar en la penúltima carrera del pasado Mundial que se disputó en este mismo trazado del Algarve, debido a los problemas de diplopía que sufría entonces, no deja de ser sorprendente que entre él y el vencedor hubiera, esta vez, 16 segundos. Eso son tres segundos más que los 13 que le separaron del ganador (Quartararo), en el gran premio en el que reapareció, también en Portimao y tras nueve meses de baja, como consecuencia de la lesión que se hizo en el brazo en julio de 2020.

Llegados a este punto, tanto Honda como sus pilotos se dan unos días más de tiempo antes de comenzar a pensar en tomar una decisión más drástica. El viernes, Márquez y Espargaró volverán a salir a la pista, en esta ocasión en Jerez, un circuito algo más convencional y en el que, además, el lunes posterior se celebrará el primer test colectivo. Esa jornada de pruebas será decisiva para poder evaluar con más claridad las virtudes y los defectos de la nueva Honda, una moto que en menos de tres meses ha pasado de recibir flores de todos lados a generar, principalmente, dudas.