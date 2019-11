Honda evaluará juntar a Marc y Alex Márquez

Cheste.- En una comparecencia extraordinaria que se programó después de que el mallorquín anunciara su adiós definitivo a las carreras, el ex piloto y ahora ejecutivo de la marca del ala dorada se deshizo en piropos hacia Jorge Lorenzo.

Básicamente por su caballerosidad a la hora de gestionar una situación tan delicada como la que le ha tocado vivir –el #99 firmó un contrato por dos años que no cumplirá– y por la entereza e integridad demostrada al resolverla.

“He conocido a muchos pilotos top en mi vida, y tengo que decir que Jorge es un caballero. No voy a descubrir ahora a alguien que ha acumulado cinco títulos mundiales, pero sí he tenido la oportunidad de conocerle como persona y me ha sorprendido mucho. Un campeón de esas características es difícil de encontrar”, comentó Puig, que ahora debe encontrar al sustituto del corredor de Palma.

El abanico de posibilidades se reduce principalmente a Johann Zarco y Alex Márquez, aunque no necesariamente para acompañar a Marc Márquez en el Repsol Honda –Honda también puede jugar con las dos motos del equipo LCR–.

El primero fue repescado por Honda cuando no tenía moto y desde el Gran Premio de Australia sustituye a Takaaki Nakagami en el LCR. El segundo, recién coronado campeón del mundo de Moto2, tiene un contrato firmado con Marc VDS para 2020 que debería romper.

Además, el hecho de ser el hermano pequeño de Marc Márquez siempre ha jugado un papel determinante por donde ha pisado, aunque no siempre para bien.

“Por supuesto que la opción de Alex se valorará. Hay que tenerle en cuenta por sus méritos propios, no por su apellido. Zarco y Alex están en la lista, pero hay otros”, respondió Puig cuando se le preguntó directamente por el menor de los pilotos de Cervera.

El Mundial de este año termina el domingo, y el martes arrancará ya el del que viene con los primeros ensayos de pretemporada que se llevarán a cabo en el mismo circuito de Cheste.

Allí, habrá que ver quién se sube a esa segunda RC213V del garaje del equipo Repsol Honda, aunque eso no preocupe demasiado a los responsables de la escudería. “Lo importante es que Marc pruebe la nueva moto”, finalizó Puig.

↓ Alex Márquez ya probó en dos ocasiones la Honda de MotoGP ↓