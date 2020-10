Honda: Alex Márquez ha demostrado que la moto no era tan mala

Alberto Puig, Team Manager del equipo Honda HRC en el Mundial de MotoGP, hizo un repaso de la actualidad más candente relacionada con el equipo, tras los éxitos deportivos que está empezando a cosechar Alex Márquez y en medio de informaciones que apuntan a una recuperación de Marc Márquez más larga de lo esperado.

Sobre los dos podios de Alex y la mejora ostensible de la conducibilidad de la Honda en sus manos, Puig cree que el joven debutante ha dado con la tecla.

“Alex no conocía la categoría y poco a poco ha ido entendiendo la moto, y ahora la entiende mucho mejor que hace tres o cuatro meses. Empieza a entender cómo se conduce la moto y en ocho-nueve carreras hace podios. Eso te demuestra que esta moto no es tan mala como la gente decía. ¿Qué pasa? Que la moto ahora va bien y antes no iba bien, creo que todo esto es algo exagerado”, explicaba Puig al micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN.

“Lo que es evidente es que Alex, en muy poco tiempo ha dado un paso muy grande y está conduciendo la moto que, una vez la comprendes, la puedes llevar rápido. Ha habido pilotos, como por ejemplo el año pasado, un grandísimo piloto, por no decir uno de los mejores de la historia, como es Jorge Lorenzo, no fue capaz de entender la moto y por eso le costó dar el paso. Alex, por lo que sea, la ha comprendido, ha sabido cómo tocarla y ya se ha metido en el tema”.

Un término, el de ‘moto complicada’, que viene de que pilotos como Dani Pedrosa en 2018 o Jorge Lorenzo en 2019 no pudieron lograr ningún podio.

“Yo creo que tiene que ver con que, por lo que sea, estos dos pilotos que has mencionado, que son dos de los mejores que he conocido y de los mejores que ha habido nunca, pues no han sabido adaptarse a lo que esta moto necesitaba, porque es evidente que la valía y los logros de esos dos pilotos son incuestionables, han sido campeones, han sido de los mejores en el momento más bonito del motociclismo, campeones jóvenes. Pero, por lo que sea, Alex ha sabido comprender esta moto, que es delicada y la tienes que llevar de cierta manera, lo que tiene mucho mérito, hay que felicitarle”.

También se le planteó a Puig si Honda, en un año normal y viendo lo que está pasando, cambiaría su decisión de enviar a Alex a LCR.

“Nosotros creemos que la decisión que tomamos fue la correcta en su momento y lo seguimos creyendo. Alex va a seguir siendo piloto oficial de Honda los siguientes años, pero en otra estructura. Va a seguir en nuestro círculo y él sabe perfectamente que va a seguir contando con todo el apoyo de Honda. Diferente es que nos desligáramos de él. Tienen un contrato de fábrica, no nos preocupa estamos seguros de que va a estar bien y probablemente podrá volver al equipo”.

Puig no desmiente que Marc vuelva a operarse

Sobre las informaciones de un posible tercer paso por el quirófano de Marc Márquez, Puig se ciñó al discurso oficial.

“Marc está recuperándose e intentando volver a estar bien, está siendo más lento de lo que pensábamos, pero, en principio, la idea es que eso se acabe de consolidar bien y él pueda seguir haciendo una recuperación que, la verdad, está siendo lenta, pero sigue para adelante. Con lo cual, en este momento, no nos hace pensar en otra cosa, esperemos, evidentemente, yo no soy adivino, pero en teoría tenemos que pensar que eso tiene que ir bien”, dijo Puig, no desmintiendo la posibilidad de una nueva operación al corredor.

Por último, surgió el tema de si Marc va a reaparecer este año, o ya no hay que esperarle hasta 2021.

“Lo más probable es que siga recuperándose poco a poco”, zanjó, dejando abiertas todas las puertas a la especulación.

