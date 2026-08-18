Honda, acorralada por Aprilia y Ducati: "La diferencia sigue siendo enorme"

Honda da la impresión de estar estancada. Tras haber ido escalando posiciones poco a poco en 2025, el fabricante japonés se mantiene ahora a distancia de Aprilia y Ducati, e incluso de KTM, que destaca regularmente gracias a Pedro Acosta. Sin embargo, según Luca Marini, Honda no se ha quedado estancada.

Para el piloto del equipo oficial, la RC213V ha progresado mucho, pero esto apenas se nota debido a que la competencia también ha mejorado. El viernes en Silverstone, ocho pilotos ya habían superado la pole de Fabio Quartararo en 2025. La organización de la carrera, más de dos meses después, influyó, pero no fue lo único.

"Me gustaría ser más rápido", declaró Marini. "Hemos mejorado la moto con respecto a la temporada pasada, pero los demás han hecho un trabajo increíble, así que la diferencia sigue siendo enorme".

"Creo que en las últimas carreras hemos visto que la Aprilia y la Ducati han progresado enormemente este año", añadió Marini. "Ya tenían un nivel fantástico, pero han dado otro paso adelante enorme. Hemos dado lo mejor de nosotros mismos, la moto está mejorando, nuestros tiempos son más rápidos que el año pasado, pero no es suficiente".

"Hay que seguir trabajando en la aerodinámica porque [Silverstone] es el circuito donde más se necesita eficiencia aerodinámica y, como piloto, notas que la moto funciona bien si la aerodinámica cumple su función".

Joan Mir percibe las mismas debilidades que Luca Marini en la Honda. Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images

Aprilia marcó la diferencia en las curvas rápidas de Silverstone, algo que incluso Álex Márquez, el mejor representante de Ducati, lamentaba. Pero Joan Mir considera que la situación fue más dura para él que para su compatriota.

"Él puede seguir el ritmo, ¡yo no !", bromeaba Mir durante el fin de semana del GP de Gran Bretaña, resumiendo la ventaja de Aprilia en un solo factor: un mejor agarre que permite mantener más velocidad en las curvas. "Estuve detrás de Ogura en la EL2 y ellos tienen más, dan más vueltas y tienen más agarre, eso es todo".

"Perdemos tiempo", se lamentó Mir. "En la frenada, antes de tomar la curva, probablemente somos ligeramente mejores que ellos, pero es porque no tenemos agarre. Cuando empezamos a tener agarre, empeoramos en otros aspectos".

"Consiguen frenar un poco antes que nosotros y están en mejor posición cuando vuelven a acelerar. Pueden mantener más velocidad en las curvas rápidas. Tenemos curvas rápidas [en Silverstone] y ellos son muy fuertes. Se ve un poco lo que pasa en las imágenes".

A Luca Marini le falta adherencia a la entrada de las curvas. Foto de: Glyn Kirk / AFP vía Getty Images

Marini , llega a la misma conclusión : "En mi opinión, al entrar en las curvas rápidas, nos falta capacidad de giro con la parte delantera de la moto. Me gustaría entrar más rápido en la curva, pero si lo hago, mantengo la misma dirección y salgo abierto. Si pudiéramos mejorar la situación, la moto giraría un poco más con algo de velocidad, o yo podría hacerlo un poco más rápido, para mejorar mis tiempos".

"Ahora mismo, tengo la impresión de que eso es lo que me falta, tanto en las frenadas fuertes como en las suaves; pero cuando entramos con mucha velocidad, nos falta giro".

Esta debilidad ha contribuido en gran medida a las dificultades de Honda en Silverstone : "Que Aprilia nos saque más de un segundo por vuelta es increíble. La diferencia es realmente enorme".

Una moto que mantiene su ADN a pesar de los cambios

Sin embargo, no es que en Honda no lo hayan intentado. La marca ha intentado modificar su moto, pero sin lograr cambiar profundamente sus características, un problema recurrente para las marcas japonesas en los últimos años.

"Lo hemos probado todo durante la primera mitad de la temporada, todo", aseguró Luca Marini. "Lo hemos cambiado todo. Pero al final, las sensaciones, el comportamiento y el ADN de la moto siguen siendo los mismos. Ahora mantengo mi base y trabajo para conseguir un mejor rendimiento".

A pesar de los cambios, la Honda conserva sus características. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Y cuando Honda intenta compensar sus puntos débiles, la marca entra en un círculo vicioso, según Marini: "Está claro que buscamos más agarre, pero cada vez que lo hacemos, la moto se vuelve muy nerviosa y pierdo mucho tiempo debido a las sacudidas al salir de las curvas, y el control de tracción se activa con mucha frecuencia. Siempre hay que encontrar un equilibrio con eso".

"No hay suficiente agarre en las curvas durante una vuelta, pero si buscamos más agarre, la moto vibra mucho al enderezarla. Es un poco complicado".