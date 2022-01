Guidotti asegura que KTM no necesita cambios, sino organización

Con el mercado de pilotos de 2022 totalmente resuelto, la salida de Guidotti de Pramac fue uno de los asuntos más relevantes del invierno. Ya no tanto por su llegada a KTM, donde ya había trabajado años atrás, sino porque el cambio de aires pilló a la mayoría por sorpresa. Al primero, a Paolo Campinoti, propietario de la primera escudería satélite de Ducati, y donde Guidotti desempeñaba un papel determinante como team manager.

En su nueva faceta de director deportivo del constructor de las motos austríacas, el italiano atendió a los medios de comunicación este jueves, en la puesta de largo oficial de KTM, antes de embarcarse rumbo a Sepang, donde esta semana arrancan los primeros ensayos de 2022.

Llegado el momento de definir cuáles serán sus funciones, Guidotti se ve a sí mismo como una mezcla de psicólogo y de coordinador de grupo, cuya principal aspiración será la de mantener la unidad y el sentido de pertenencia de un colectivo de más de 40 personas. A su vez también deberá ejercer de puente entre la estructura oficial, con Brad Binder y Miguel Oliveira como pareja de pilotos, y la Tech3, que cuenta con Remy Gardner y Raúl Fernández, los dos novatos que en 2021 se jugaron el título de Moto2, ganado finalmente por el australiano.

"No he venido a Mattighofen con la idea de cambiar nada ni a nadie. He encontrado a técnicos muy motivados. KTM no necesita cambios, sino cosas que coordinar y organizar mejor", razonó Guidotti.

"KTM me ha pedido que una a todos los miembros del equipo. Tengo que intentar que todo el mundo esté tranquilo y que deje los problemas en casa. No he venido a imponer nada. Solo quiero que lleguemos al objetivo siendo fieles a la filosofía de KTM", añadió.

Cuando se le preguntó por las razones que le llevaron a dejar Pramac, el ejecutivo solo tuvo buenas palabras para la que ha sido su casa en los últimos tiempos, aunque subrayó que el desafío que le pusieron delante fue demasiado atractivo como para dejarlo pasar.

"Dejar Pramac fue una decisión muy difícil, pero volver a un equipo oficial es algo especial. Trabajar en una fábrica, para alguien como yo, tan apasionado de las motos, te lleva a una atmósfera distinta. Te permite estar mucho más involucrado en el desarrollo técnico. No dejé Pramac porque estuviera mal allí, sino que porque esto es un reto personal", se sinceró Guidotti.

Cuando saltó la noticia de su fichaje, hubo quien cuestionó el momento elegido, por el asunto de haber podido compartir con Pramac los test que se llevaron a cabo el pasado noviembre, en Jerez, ya con la Ducati de 2022. Sin embargo, tanto la marca de Borgo Panigale como su nuevo responsable dejan claro que el fabricante de las motos rojas no debe preocuparse.

"No soy un técnico, sino que mi experiencia es más deportiva, así que no puedo aportar nada desde el punto de vista técnico de los últimos diez años (con Ducati)", concluyó.