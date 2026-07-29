Los grandes momentos de una primera parte del MotoGP 2026 ya sorprendente

Al salir de la temporada 2025, todo parecía reunido para anunciar un guion escrito de antemano: el de una demostración de Marc Márquez en 2026. El último año antes de un cambio de reglamento debía ser el de la estabilidad de la jerarquía, y más aún teniendo en cuenta que el mayor campeón de la parrilla estaba ya de verdad de vuelta en la cima y disponía, sobre el papel, de la moto de referencia.

Salvo que el campeonato de MotoGP 2026 se ha revelado hasta ahora sorprendente. En 11 Grandes Premios, ningún piloto Ducati ha ocupado todavía el liderato de la clasificación general y Aprilia ha demostrado que, incluso al final de un ciclo reglamentario, seguía siendo posible afinar un paquete técnico hasta el punto de modificar el equilibrio de fuerzas.

También hemos asistido a algunas secuencias fuertes, que hasta ahora han contribuido a mantener diferencias reducidas en el campeonato. ¿Serán decisivas para la atribución del título? Lo sabremos dentro de tres meses…

Marc Márquez empieza con un pinchazo

Desde el primer Gran Premio, el campeón del mundo vigente las pasó de todos los colores. Primero, se le escapó la victoria de la carrera sprint tras una penalización por haber adelantado a Pedro Acosta con demasiada contundencia. Obligado a devolver una posición al piloto KTM, Marc Márquez aceptó a regañadientes la segunda posición.

Pero lo más sorprendente estaba por llegar al día siguiente, cuando se encontró con un neumático pinchado después de pasar por un piano. Él, que parecía en condiciones de asegurar como mínimo una cuarta plaza, tuvo que detenerse de repente. Un pinchazo es rarísimo en MotoGP, pero este resultó sobre todo costoso, firmando el primer punto de inflexión de una temporada en la que cada punto puede contar.

Bezzecchi encadena victorias

Mientras Márquez sufría esos primeros contratiempos, Marco Bezzecchi descorchaba el champán. El italiano incluso protagonizaba una impresionante racha de victorias, imponiéndose en Tailandia, pero también en Brasil y en Texas. Fue él quien emergió sistemáticamente en las carreras principales, aunque no fuera igual de eficaz en los sprints.

Bezzecchi no solo marcó el inicio del campeonato con su sello, sino que, al añadir sus victorias en los dos últimos Grandes Premios de la temporada 2025, ganó cinco veces seguidas, algo que solo habían logrado unos pocos campeones antes que él, y multiplicó los récords.

Tras un mes de competición, teníamos por tanto ante nosotros a un piloto cada vez más sólido, así como a una Aprilia que había dado indiscutiblemente un paso adelante. La unión de sus fuerzas dio una dinámica inesperada a este inicio de campeonato, dejando a Ducati en un papel de outsider.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: MotoGP Sports Entertainment Group

La lesión salvadora de Márquez

Después de un GP de España que finalmente cayó en el zurrón de Ducati, el desplazamiento a Francia marcó lo que probablemente fue el primer gran punto de inflexión de esta temporada. Una fuerte caída durante el sprint de Le Mans le valió a Marc Márquez una lesión en el pie y en el hombro. En ese momento, todo hacía pensar que el piloto español acababa de comprometer aún más su defensa del título... salvo que lo que parecía ser un duro golpe acabó resultando beneficioso para él.

En efecto, aprovechó esas lesiones para adelantar una intervención quirúrgica cuya necesidad había descubierto unos días antes y que inicialmente pensaba someterse después de Barcelona. Si no estaba tan incisivo como se esperaba durante los primeros Grandes Premios, era porque sufría un problema en el brazo derecho, donde un tornillo colocado hacía varios años se había desplazado y comprimía el nervio radial de forma intermitente.

Este descubrimiento tuvo un efecto de alivio para Márquez, que hasta entonces se había preocupado en secreto. Y la operación practicada aquel fin de semana iba por fin a marcar el paso a otro nivel para el campeón vigente, pronto liberado de esa molestia.

Jorge Martín de vuelta en la cima

Mientras tanto, Jorge Martín había firmado sus primeros éxitos al manillar de la Aprilia. Victorioso en el sprint de Austin, después logró un doblete en el GP de Francia, confirmando su progresión al manillar de la Aprilia tras un año negro en 2025.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Loic Venance / AFP via Getty Images

Caídas muy costosas en Barcelona y en Balaton Park, así como un retroceso de sus prestaciones en el último mes de carreras, frenaron un poco la máquina; aun así, el español terminó esta primera mitad del campeonato tomando el liderato de la clasificación general. Un símbolo fuerte para él, porque es la primera vez que recupera el mando desde que ganó el título de 2024.

El Gran Premio de todas las angustias en Barcelona

Entre las imágenes fuertes de esta temporada 2026, las del GP de Cataluña ocupan un lugar aparte. Aquel domingo, los retos deportivos pasaron a un segundo plano, dejando paso a una profunda inquietud para cualquier apasionado de las carreras de motos.

Primero estuvo el espantoso accidente de Álex Márquez, cuando impactó de lleno contra la KTM de Pedro Acosta, que acababa de ralentizar de repente en la recta de vuelta. El piloto Gresini intentó por todos los medios controlar su Ducati, pero no pudo evitar la caída una vez en el borde de la pista.

Un accidente de una violencia poco común, que hizo temer lo peor por el español, mientras al mismo tiempo restos y neumáticos eran proyectados sobre varios pilotos a su llegada a esa parte del circuito. El regreso al box durante la bandera roja se desarrolló en medio de la confusión, en una atmósfera impregnada de inquietud, estrés y, para algunos, dolor.

Barcelona fue un gran susto para el MotoGP. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, la carrera iba a reanudarse. Apenas se sabía que Álex Márquez era evacuado consciente hacia el centro médico cuando se daba una segunda salida, y nuestros corazones volvían a encogerse. Esta vez fue Johann Zarco quien se vio implicado en un terrible enganche en la primera curva.

Con la pierna atrapada en la moto de Pecco Bagnaia, el francés no era más que un muñeco durante las vueltas de campana de la Ducati en la grava, hasta quedar finalmente inmóvil, lesionado. A diferencia de Álex Márquez, todavía no ha podido volver a subirse a la moto, pero la sonrisa recuperada desde entonces por Johann Zarco forma parte de las victorias más bonitas de esta primera parte de la temporada, a veces un poco demasiado agitada.

Un japonés vencedor

Uno de los últimos Grandes Premios antes del parón dejó una imagen mucho más feliz que esos accidentes, con la primera victoria conseguida por Ai Ogura. Sexto ganador diferente en 11 Grandes Premios–sin contar los sprints–, el piloto de Trackhouse brinda a Japón un triunfo esperado desde hace más de 20 años.

Simboliza sobre todo la increíble densidad de este campeonato, así como la fuerza colectiva de Aprilia este año, que puede contar con todos sus pilotos para hacer tambalear a Ducati.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Unas semanas antes, Ogura lograba en Le Mans su primer podio en la categoría reina, pero fue con una sucesión de tres podios como cerró esta primera parte de la temporada, sin contar otros premios cosechados en la carrera sprint. El futuro piloto Yamaha es tan discreto como temible actualmente, hasta el punto de haberse aupado al segundo puesto del campeonato.

El descenso a los infiernos de Bezzecchi

Mientras tanto, otro piloto de Aprilia vio cómo su campeonato daba un vuelco. Marco Bezzecchi solo sumó 13 puntos en cuatro Grandes Premios, debido a una sucesión de contratiempos y errores. Después de ser embestido por su compañero de equipo en la salida del GP de Hungría, fue sobre todo la manga de Brno la que quedó grabada en la memoria cuando se hizo culpable de golpear a un comisario de pista tras caerse en el sprint.

Un gesto de enfado de graves consecuencias, porque Bezzecchi fue suspendido para el domingo. No regresó hasta Assen, logrando la cuarta plaza en la carrera sprint, antes de ver sus esperanzas brutalmente enfriadas de nuevo.

Una caída a alta velocidad el domingo lo maltrató considerablemente. Y eso no fue nada comparado con la que iba a sufrir el fin de semana siguiente, en Alemania, donde se fracturó la clavícula durante la clasificación y tuvo que declararse baja para las carreras.

Las ausencias de Bezzecchi abrieron una autopista a Márquez que, cada vez más sólido físicamente, consiguió en cambio tres victorias en cuatro Grandes Premios para protagonizar una remontada espectacular en el campeonato. Tras esta primera mitad de la temporada, son cinco en solo 24 puntos: dentro de unas semanas, quizá uno de ellos aprenda a su costa las consecuencias insospechadas de los puntos que dejó escapar por el camino…

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