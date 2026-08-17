Gran Premio de Qatar de MotoGP: los equipos esperan una decisión

Inicialmente previsto para el 12 de abril, el Gran Premio de Qatar fue aplazado al 8 de noviembre debido a la guerra en Oriente Medio, lo que también provocó el retraso de una semana de las pruebas en Portimão y Valencia, ahora programadas para el 22 y el 29 de noviembre.

El conflicto continúa en la zona y, como en la Fórmula 1, que tiene previsto ir a Losail el 29 de noviembre, la celebración del Gran Premio de Qatar es incierta en MotoGP. Los equipos esperan una respuesta bastante rápida por cuestiones logísticas, para planificar el transporte de carga y los desplazamientos del personal al final de la temporada.

En Silverstone, Günther Steiner admitió que "aún no" se había informado sobre la evolución de la situación, pero confirmó la necesidad de una decisión a corto plazo. "De hecho, tengo que hablarlo con Carlos [Ezpeleta, director deportivo de MotoGP], todavía no hemos hablado de cuándo harán un anuncio sobre Qatar", declaró el máximo responsable de Tech3. "No tengo una fecha."

"No creo que pueda ser demasiado tarde, si no no podremos enviar el material. Creo que la Fórmula 1 hará un anuncio hacia septiembre, así que será similar. Es una suposición por mi parte."

MotoGP ha confirmado que estudia la posibilidad de encontrar otro circuito manteniendo la denominación de Gran Premio de Qatar, algo que la Fórmula 1 va a hacer organizando el Gran Premio de Baréin en Malasia en el mes de octubre.

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Según la información de Motorsport.com, MotoGP se ha dado hasta finales de mes para tomar una decisión, pero Steiner considera que la competición pasa naturalmente a un segundo plano en un contexto tenso tanto para las poblaciones como para la economía mundial.

"La solución preferible sería el fin de la guerra, creo que todos estaremos de acuerdo en eso, en el plano humano. Es lo que hay que esperar y es mi esperanza. Después, podremos ir allí y hacer una carrera. Pero es lo más importante para todas las personas implicadas, y para todos los economistas de todo el mundo."

Bagnaia teme un final de temporada tardío

Pecco Bagnaia (Ducati) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia también espera un desenlace rápido, para saber cómo será la última parte del calendario. "Para mí, cuanto antes lo sepamos, mejor", estimó el piloto de Ducati. "Más aún porque han retrasado dos carreras en Europa para que podamos correr en Qatar."

El aplazamiento de la carrera de Valencia una semana suscita cierta preocupación en Bagnaia. En 2020, la pandemia obligó a remodelar el calendario y Valencia acogió dos fines de semana de carreras consecutivos, el 8 y el 15 de noviembre, con temperaturas particularmente bajas. MotoGP debe acudir al circuito aún más tarde este año.

"Imaginen correr en diciembre en Valencia: podría ser, no peligroso, pero sí al límite", subrayó Bagnaia. "Imaginen qué habrá que esperar. En estas últimas temporadas, tengo la sensación de que hemos tenido bastante suerte, pero correr en Valencia [tan tarde]…"

"Recuerdo 2020: por la mañana, había algo así como 6°C, y pilotar una MotoGP con 6°C y escarcha en la hierba es bastante complicado. Pero ya veremos, solo espero que si deciden lo bastante pronto cancelar Qatar, vuelvan a colocar las carreras en la fecha correcta."