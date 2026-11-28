MotoGP GP de Valencia
GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa
Consulta la parrilla de salida completa para la ronda final de la temporada 2026 de MotoGP en Valencia
Rachit Thukral
Publicado: 28 nov 2026, 13:40
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marco Bezzecchi, de Aprilia, arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Valencia, carrera que cierra la temporada de MotoGP, tras romper el récord de vuelta en el Circuit Ricardo Tormo.
A pesar de haberse quedado fuera de la pelea por el campeonato por un margen considerable, Bezzecchi podría terminar la campaña como el piloto con más victorias si logra imponerse en Valencia este domingo.
El diez veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) partirá segundo en la última carrera de MotoGP de su trayectoria, luego de haber anunciado su decisión de retirarse este viernes.
La primera fila de la parrilla la completará Raúl Fernández, piloto de Trackhouse.
El piloto de Gresini Álex Márquez, quien sufrió un cuadro de fiebre el viernes, tomará la salida desde el cuarto puesto, por delante de Jorge Martín (Aprilia) y Fabio di Giannantonio (VR46).
Enea Bastianini, del equipo Tech3, será el piloto mejor ubicado de KTM en la séptima posición, justo por delante de su compañero de equipo Pol Espargaró y tres lugares por delante del piloto oficial de fábrica Pedro Acosta.
Dividiendo a las tres KTM se ubicará Fermín Aldeguer en el noveno puesto.
Ai Ogura sufrió una caída en los instantes finales de la clasificación y quedó relegado al 11° lugar, justo por delante de Joan Mir, de Honda.
Johann Zarco, quien clasificó en un lejano 15° puesto para LCR, deberá cumplir una penalización de vuelta larga (long-lap penalty) el domingo tras haber derribado a Álex Márquez durante el GP de Portugal el fin de semana pasado.
Varios pilotos dejarán MotoGP al término del GP de Valencia, incluidos Marc Márquez, Álex Rins, Jack Miller, Brad Binder y Franco Morbidelli.
La mayoría de los pilotos restantes cambiarán de equipo durante el invierno, siendo únicamente Bezzecchi, Fernández, Johann Zarco y Toprak Razgatlioglu quienes permanecerán en sus actuales estructuras.
MotoGP Valencia GP 2026: Parrilla de arrancada
Pos No Piloto equipo Tiempo dif 1 72 Marco Bezzecchi Aprilia 1'27.844 - 2 93 Marc Márquez Ducati 1'28.307 0.463 3 25
Raul Fernández
Trackhouse 1'28.433 0.589 4 73 Alex Márquez Gresini 1'28.580 0.736 5 89 Jorge Martín Aprilia 1'28.639 0.795 6 49 Fabio Di Giannantonio VR46 1'28.695 0.851 7 23 Enea Bastianini Tech3 1'28.780 0.936 8 44 Pol Espargaro Tech3 1'28.853 1.009 9 54 Fermin Aldeguer Gresini 1'28.870 1.026 10 37 Pedro Acosta KTM 1'28.884 1.040 11 79 Ai Ogura Trackhouse 1'29.150 1.306 12 36 Joan Mir Honda 1'29.416 1.572 13 33 Brad Binder KTM 1'29.233 1.389 14 27 Iker Lecuona Ducati 1'29.260 1.416 15 5 Johann Zarco LCR 1'29.286 1.442 16 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'29.407 1.563 17 21 Franco Morbidelli VR46 1'29.435 1.591 18 11 Diogo Moreira LCR 1'29.584 1.740 19 10 Luca Marini Honda 1'29.623 1.779 20 43 Jack Miller Pramac 1'29.640 1.796 21 47 Augusto Fernandez Pramac 1'29.721 1.877 22 42 Alex Rins Yamaha 1'30.148 2.304
Más de la F1:
MotoGPFabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
MotoGPMotoGP GP en Valencia: Marco Bezzecchi vuela hacia la pole position, Marc Márquez segundo
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Rachit Thukral
Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
1 h
Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
2 h
Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"
Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años
MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
4 h
Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años
Últimas noticias
GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
8 min
GP de Valencia de MotoGP 2026: Parrilla de salida completa
Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
44 min
Una oportunidad de oro para que la F1 y la FIA acierten con el reglamento de 2030
La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
1 h
La FIA explora el regreso del DRS junto con un sistema push-to-pass para los motores V8 de la F1
Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
1 h
Fabio Quartararo revela cómo Marc Márquez lo “inspiró” en su carrera
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete