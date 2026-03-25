Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más
MotoGP permanece en el continente americano para el Gran Premio que se disputa en Austin y que desde hace tiempo está ligado a Marc Márquez. Aquí, la información clave y los horarios en Francia del fin de semana.
Arrancada
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Última prueba creada en Estados Unidos tras las visitas previas a Daytona, Laguna Seca e Indianápolis, el Gran Premio de las Américas se incorporó al MotoGP en 2013, año en el que debutaba en la categoría reina quien iba a convertirlo durante mucho tiempo en su territorio: Marc Márquez.
Desde entonces, la cita se ha consolidado en el calendario. Tras su ausencia en 2020 debido al Covid y su regreso con una edición en otño, Texas ha retomado sus fechas habituales en primavera, algo que se mantiene este año.
|Evento
|Fecha
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GP de las Américas - FP1
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GP de las Américas - FP2
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GP de las Américas - Q1
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GP de las Américas - Q2
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GP de las Américas - SPRINT
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GP de las Américas - WARM UP
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GP de las Américas - CARRERA
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Los horarios completos del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Latinoamérica
Viernes 27 de marzo
Práctica libre 1
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:45
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:45
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:45
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:45
Práctica
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:0
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00
Sábado 21 de marzo
Práctica libre 2
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:10
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:10
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:10
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:10
Clasificación Q1
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:50
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:50
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:50
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 12:50
Clasificación Q2
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:15
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:15
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:15
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:15
Carrera Sprint
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00
Domingo 22 de marzo
Carrera de Moto3
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:00
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:00
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:00
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:00
Carrera de Moto2
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:15
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:15
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:15
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:15
Carrera de MotoGP
- México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00
- Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:00
¿Cómo ver el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP en Latinoamérica?
La clasificación y la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos se podrán ver el sábado a través de ESPN4, mientras que las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del domingo se transmitirán en ESPN3 y ESPN2. Toda la acción estará también en Disney+ Premium.
MotoGP cuenta también con su propio servicio de streaming on demand que se puede adquirir a través de la página web oficial del campeonato.
Datos del Circuito de las Américas :
|Construcción
|2012
|Longitud de la pista
|5,513 km
|Ancho de la pista
|15 m
|Curvas
|11 a izquierda - 9 a derecha
|Recta más larga
|1200 m
|Pole position
|A la derecha
|Distancia de la carrera principal
|110,26 km (20 vueltas)
|Distance de la carrera sprint
|55,13 km (10 vueltas)
Récords vigentes
|Récord absoluto
|M. Viñales
|2'00"864
|2024
|Mejor tiempo en carrera
|M. Márquez
|2'02"221
|2025
|Récord de velocidad máxima
|M. Viñales
|356,4 km/h
|2023
|Récord de velocidad media
|M. Viñales
|164,2 km/h
|2024
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