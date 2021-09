Viñales: "La Aprilia tiene mucho potencial, solo debo entenderla"

Alcañiz.- Sin duda no es el resultado que uno desearía para su debut con un nuevo equipo, pero Maverick Viñales afronta esta parte final de la temporada como un gran test con el que adaptarse a la nueva moto y a su nuevo equipo.

El catalán acabó satisfecho, asegura, y pide tiempo para hacerse a la Aprilia.

“La valoración es positiva, es muy importante para nosotros sumar kilómetros y en carrera era muy interesante ver dónde tengo que mejorar y dónde era fuerte. He visto cosas positivas y negativas. Está claro que no estaba en el ritmo de los de delante, pero poco a poco llegaremos. Es cuestión de ir entendiendo la moto y cogiendo confianza, nada más que eso”, resumió Maverick su debut con la casa de Noale.

El cuarto puesto de Aleix Espargaró, muy cerca de un nuevo podio, avalan el potencial de la moto.

“La moto tiene mucho potencial, solo tienes que entenderla y pilotarla como se debe. Yo estaba acostumbrado a algo muy diferente, mucho, y es difícil hacer el tiempo de vuelta y adaptarse en poco tiempo”, advirtió.

Maverick probó por primera vez la RS-GP en Misano, donde se celebra el próximo gran premio.

“En Misano me lo planteo igual que aquí: hacer kilómetros y coger información. El planteamiento este año es recopilar información para ayudar a la moto y hacer muchos kilómetros para irme adaptando. Ahora voy a una pista en la que ya he rodado algunas vueltas. Afortunadamente tenemos la próxima carrera en pocos días y me subiré a la moto con todo lo de este fin de semana fresco”.

El catalán no se ha centrado aún en una puesta a punto para él.

“En carrera he usado una moto totalmente diferente a lo que había usado durante el fin de semana, justamente para probar cosas, investigar y tener más información. He visto cosas muy positivas y otras que no lo son tanto, pero vamos cogiendo una base de cara al futuro. Ahora toca esto, toca trabajar”, añadió.

“Estoy contento porque se puede ver que la moto es competitiva, pero a mí me falta mucho para entenderla. Hay que trabajar y seguir acumulando vueltas”, cerró.