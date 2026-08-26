Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Aragón de MotoGP 2026

Tras el tramo más tranquilo del año, con solo un gran premio celebrado en los últimos seis fines de semana, MotoGP volverá a cobrar vida del 28 al 30 de agosto, cuando MotorLand reciba el Gran Premio de Aragón. Con las 10 carreras restantes programadas para los próximos 14 fines de semana, el campeonato entrará en máxima intensidad, y cualquier error o lesión podría tener un impacto duradero en la recta final por el título.

La lucha por el campeonato sigue muy igualada entre Aprilia y Ducati, que han intercambiado golpes hasta ahora en lo que ha demostrado ser la batalla entre varios fabricantes más abierta de los últimos tiempos. Aprilia parece tener una ligera ventaja de cara a la 13ª ronda de la temporada, pero todo podría cambiar en una pista que favorece a su mayor adversario.

Aquí tienes cinco cosas a las que prestar atención en el Gran Premio de Aragón

¿Marc Márquez volverá a dominar en MotorLand?

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Aragón ha sido un territorio de caza favorable para el vigente campeón del mundo Marc Márquez. El español ha logrado siete victorias en la categoría reina en MotorLand desde su debut en 2013, y allí permanece invicto desde su paso a Ducati en 2024. No muchos apostarían contra una octava victoria de Márquez, ampliando su récord, aunque puede que esta vez no llegue tan fácilmente.

No solo Aprilia es más fuerte de lo que era en Sachsenring hace apenas dos carreras, sino que Márquez llega tras un fin de semana difícil en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de 33 años mostró una imagen abatida tras alcanzar un nuevo punto bajo en su recuperación, incapaz de plantar cara a algunos de sus compañeros de Ducati, y mucho menos a las dominantes Aprilia. Aunque se negó a entrar en pánico tras terminar en un lejano séptimo puesto, fue alarmante que sufriera en aquellas áreas que antes habían estado entre sus puntos fuertes en Silverstone.

Por supuesto, una carrera no decidirá el desenlace del campeonato, y Assen ya demostró que Márquez probablemente sufrirá en ciertos circuitos este año.

Lo que realmente importa es cómo rinda en sus escenarios más fuertes, y el fin de semana de Aragón podría ayudarle mucho a recortar la distancia de puntos con la cabeza.

¿Puede Aprilia mantener su impulso?

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El fin de semana del GP de Gran Bretaña marcó una de las actuaciones más completas de Aprilia en la temporada. Casi todo le salió bien, dejando una gran declaración de intenciones al inicio de la segunda mitad de la temporada. En todas las sesiones que importaban (clasificación, sprint y carrera principal), sus pilotos coparon las tres primeras posiciones, dejando a Ducati peleando por las sobras. De no haber sido por un raro error de Ai Ogura, de Trackhouse, Silverstone habría sido un fin de semana perfecto para Aprilia.

Pero la pregunta es si puede llevar ese impulso a Aragón y negarle a Márquez una victoria que ya parece probable sobre el papel. Para que eso ocurra, muchas cosas tendrán que encajar. Jorge Martín tendrá que continuar con la forma que recuperó en Silverstone al volver a una configuración anterior, Marco Bezzecchi tendrá que seguir progresando en su recuperación física, y los pilotos de Trackhouse tendrán que volver a poner en aprietos a sus homólogos de fábrica.

Además, los pilotos tendrán que dejar de ponerse zancadillas a sí mismos y trabajar como una unidad cohesionada. Con la marca de Borgo Panigale presumiendo de años de experiencia ganando campeonatos, Aprilia tendrá que rendir a su máximo nivel para destronar a su rival italiana.

El regreso de Johann Zarco

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Johann Zarco correrá en MotoGP por primera vez desde el GP de Cataluña de mayo, siempre que pueda superar una prueba médica el jueves.

El piloto de LCR Honda ha soportado un doloroso y largo periodo de recuperación, que ya se ha extendido más de 100 días, después de que su pierna quedara atrapada en la Ducati de Francesco Bagnaia durante la primera resalida en Barcelona.

Inicialmente previsto para someterse a una operación por su rodilla rota, Zarco optó por un tratamiento de rehabilitación en casa, y el creciente ritmo de progreso en las últimas semanas le permitió adelantar su regreso previsto.

No se espera mucho de Zarco dadas su condición física y su falta de rodaje sobre una MotoGP —solo pudo pilotar una supermotard y una superbike Honda durante su baja por lesión—, pero su regreso significa que el equipo LCR volverá a estar al completo por primera vez en meses.

Mientras tanto, también se espera que Fermin Aldeguer regrese en Gresini tras perderse los dos últimos fines de semana de carrera, lo que significa que Maverick Vinales será el único piloto a tiempo completo ausente de la parrilla de Aragón.

El rendimiento del motor de KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM volverá a estar en el foco tras completar este mes los cambios necesarios en sus problemáticos motores. El fabricante con sede en Mattighofen se vio obligado a sacrificar rendimiento por fiabilidad después de una serie de problemas en la moto de Pedro Acosta que no le dejó otra opción que reducir la potencia del motor.

KTM tuvo que esperar la aprobación de los fabricantes rivales para desprecintar los motores, pero una vez concedida, pudo completar las reparaciones a tiempo para el GP de Aragón. Queda por ver si eso permitirá a KTM devolver sus motores a la plena potencia, pero la noticia sin duda será un gran impulso para sus cuatro pilotos.

Aunque KTM se ha consolidado como el tercer mejor fabricante de la parrilla, solo por detrás de Ducati y Aprilia, ya acumula cuatro fines de semana de carrera sin subir al podio. El segundo puesto de Pedro Acosta en el GP de Hungría marcó la última vez que un piloto de KTM subió al podio este año. Por tanto, la RC16 necesita cada caballo disponible para mezclarse con Aprilia y Ducati en la parte delantera del grupo.

El resurgir de Francesco Bagnaia y Toprak Razgatlioglu

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras unas actuaciones desastrosas en Silverstone, Franesco Bagnaia y Toprak Razgatlioglu buscarán recuperarse en Aragón y volver a encarrilar sus campañas.

Para Bagnaia, esta fue la primera vez que no logró sumar puntos este año, recordando su punto más bajo de 2025, cuando a menudo no tenía explicación para sus dificultades en pista. El italiano ha disfrutado de una forma mucho mejor este año y todo apunta a que el GP de Gran Bretaña fue una excepción dentro de lo que por lo demás ha sido una sólida temporada de recuperación. Bagnaia ya ha ganado en Aragón y terminó tercero el año pasado, así que esperará recuperar la forma que lo convirtió en un aspirante habitual al podio antes del parón de verano.

Al igual que Bagnaia, Razgatlioglu también sufrió un fin de semana desastroso en Gran Bretaña. El único piloto al que batió en toda la parrilla durante la clasificación y la carrera principal fue el probador de Yamaha, Augusto Fernández, ya que tuvo problemas de rendimiento en curvas largas. El trazado de frenada y aceleración de Aragón debería adaptarse mejor a él, pero tendrá que alejarse de su estilo de pilotaje propio del WSBK si quiere lograr su objetivo de terminar una carrera dentro del top 10.