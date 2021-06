Gerloff toma el lugar de Morbidelli en Assen

El piloto estadounidense disputará su primera carrera en MotoGP después del debut frustrado el pasado año en el Gran Premio de Europa, cuando se tuvo que subir a la M1 de Valentino Rossi en Valencia el viernes mientras el italiano esperaba el resultado negativo en el test PCR tras contagiarse anteriormente de coronavirus.

El piloto de Spring (Texas) está disputando este año su segunda temporada completa en el WorldSBK con el equipo Yamaha GRT, donde actualmente ocupa el sexto lugar en la clasificación y lleva un podio hasta la fecha en 2021. Gerloff, de 25 años, no obstante, no conoce el Circuito de Assen puesto que el pasado año el campeonato de las motos derivadas de serie no corrió allí.

"Estoy emocionado por la oportunidad que se me presenta, no soy alguien que huye de un desafío, así que estoy listo. Será un circuito nuevo para mí, me gusta probar nuevas pistas, parece divertido, rápido y fluido, y realmente se adapta a mi estilo de pilotaje. Estoy deseando volver a subirme a la Yamaha M1 y apretar el acelerador. Veremos cómo van las cosas, pero me siento bien y me gustaría dar las gracias a Yamaha y al equipo por haberme tenido en cuenta. No será fácil, pero voy a dar lo mejor de mí", comentó Gerloff.

Yamaha le ofreció a Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) la posibilidad de subirse a la M1 de Morbidelli en Assen, pero la rechazó en favor de seguir centrado en su principal objetivo de 2021, que es luchar por el título del WorldSBK, donde marcha segundo a 20 puntos del líder Jonathan Rea.

El piloto probador de Yamaha, Cal Crutchlow, también declinó la posibilidad de subirse a la moto de Morbidelli, ya que se trata de la versión de 2019 y él británico se encuentra centrado en el desarrollo del prototipo para 2022.

Por reglamento, Petronas Yamaha no estaba obligado a reemplazar a Morbidelli este fin de semana en Assen al tratarse del primer evento en el que el italobrasileño no podía tomar parte, ya que la normativa exige nombrar un sustituto a partir del segundo gran premio consecutivo de baja.

Franco Morbidelli se perderá el Gran Premio Holanda este fin de semana después de que este martes se resintiera mientras entrenaba en el Ranch de Rossi de una lesión que lleva tiempo arrastrando en su rodilla izquierda.

Fotos: el 'debut' del Garrett Gerloff en MotoGP

Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 1 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 2 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 3 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 4 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 5 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 6 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 7 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 8 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff y Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 9 / 31 Foto de: Yamaha Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 10 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 11 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 12 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 13 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 14 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 15 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 16 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 17 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 18 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 19 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 20 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 21 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 22 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 23 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 24 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 25 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 26 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 27 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 28 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 29 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing 30 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing, bike 31 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images