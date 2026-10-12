Ganadores y perdedores del frenético Gran Premio de Indonesia de MotoGP

El fin de semana del Gran Premio de Indonesia entregó dos carreras completamente diferentes desde la misma parrilla de salida, irónicamente apenas unos días después de que MotoGP anunciara que introducirá una segunda sesión de clasificación en cada fin de semana a partir de 2027.

Esto significa que tanto Ducati como Aprilia consiguieron una victoria cada una en Mandalika, y la lucha por el campeonato sigue muy ajustada entre ambas de cara a Australia dentro de dos semanas.

Los resultados contrastantes entre las dos carreras hacen difícil juzgar quién ganó y quién perdió durante el fin de semana. Aun así, estos son nuestros ganadores y perdedores del Gran Premio de Indonesia de MotoGP.

Ganador y perdedor: Aprilia

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El GP de Indonesia marcó la primera vez que Aprilia copó las cuatro primeras posiciones en una carrera de MotoGP. El fabricante con sede en Noale ya había barrido el podio algunas veces este año, pero todo tenía que encajar para lograr un resultado histórico en Mandalika.

Cada piloto de Aprilia hizo su parte. Marco Bezzecchi produjo su mejor actuación en meses para ganar, Raúl Fernández realizó una carrera heroica con un dedo roto, Jorge Martín superó a Marc Márquez para subir al podio, y Ai Ogura mostró su característico ritmo de final de carrera para avanzar del séptimo al cuarto puesto. Mandalika era posiblemente la mejor pista del calendario para la RS-GP, y los pilotos de Aprilia aprovecharon la oportunidad el domingo para ganar.

Sin embargo, es imposible evaluar el fin de semana de Aprilia mirando los resultados del domingo de forma aislada, porque la sprint fue una pesadilla para el fabricante. Que Fernández y Bezzecchi chocaran en un tumulto de la primera vuelta ya fue suficientemente malo, pero lo que ocurrió después no hizo más que agravar el daño. Fernández se fracturó el dedo índice que utiliza para frenar, y además lanzó una dura crítica contra Bezzecchi ante la prensa. Toda la secuencia de hechos probablemente haya deteriorado la relación entre los únicos dos pilotos de Aprilia que seguirán con el fabricante la próxima temporada.

Como si eso no fuera suficiente, Martín tuvo que ceder el liderato por un problema de presión de neumáticos, antes de cometer un error crucial mientras intentaba recuperar la posición frente a su rival por el título, Márquez.

En líneas generales, Aprilia puede quedarse satisfecha con el hecho de que ahora tiene una ventaja de 12 puntos sobre Ducati en el campeonato de constructores, después de que ambas llegaran al fin de semana igualadas en puntos. Pero también sabrá que su resultado histórico del domingo llegó después de una sprint en la que dejó escapar una posible victoria.

Perdedor: la regla de presión de neumáticos

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una de las reglas más impopulares de MotoGP volvió al centro de la escena, ya que varios pilotos de punta tuvieron dificultades para mantener la presión de sus neumáticos por encima del límite mínimo durante un fin de semana caluroso y soleado en Mandalika.

El sábado, Martín perdió una victoria casi segura después de ceder una ventaja de más de 1.5s cuando el tablero de su Aprilia hizo sonar una alarma por la caída de las presiones de los neumáticos. Irónicamente, esto aportó un giro inesperado a la carrera, y fue bueno para el espectáculo y para la lucha por el campeonato entre Aprilia y Ducati.

Sin embargo, lo que ocurrió el domingo dejó un sabor amargo entre los espectadores. Márquez y Pedro Acosta pasaron bastante más de un tercio de la carrera intercambiando posiciones mientras intentaban con esfuerzo cumplir la regla de presión mínima de neumáticos durante el número de vueltas establecido. La forma en que se apartaban para cederle la posición al otro ofreció un pobre espectáculo, y Acosta incluso dijo que la regla hace que los pilotos de MotoGP parezcan "burros".

Maverick Viñales recibió una penalización por una infracción, pese a correr en el fondo de la parrilla, lo que muestra por qué una regla —que existe para evitar que los equipos obtengan una ventaja deportiva— puede sentirse innecesariamente punitiva.

Queda por ver si los pilotos tendrán que recurrir a tácticas tan desesperadas para mantener la presión de los neumáticos cuando Pirelli reemplace a Michelin como proveedor oficial en 2027.

Ganador: Marc Márquez

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez llegó a Indonesia con sus dificultades pasadas en Mandalika pesando en su mente. Incluso Ducati admitió que estaba preparada para perder 10-12 puntos en un fin de semana en el que no se esperaba que pudiera plantear un desafío importante a las Aprilia.

Pero aunque Márquez estaba restando importancia a sus posibilidades, rápidamente descubrió que Ducati no estaba tan lejos de Aprilia como muchos temían, lo que le dejaba una oportunidad de pelear por un resultado sólido.

Utilizó a su favor la reducción de la diferencia de rendimiento en la clasificación, alterando el ritmo de Martín al seguirlo en sus segundas y últimas salidas en la sesión. Al final fue un simple juego mental, uno que ya había utilizado con éxito antes, pero le permitió largar ambas carreras por delante de su principal rival por el título.

Lo que ocurrió en la salida de la sprint del sábado no fue culpa de Márquez. En todo caso, las Aprilia fueron superadas en la salida por el español una vez más. Más importante aún, estuvo en el lugar correcto cuando Martín luego perdió velocidad por problemas de presión de neumáticos. Y cuando Martín intentó recuperar la posición, Márquez se mantuvo firme y obligó a su rival a cometer un error, consiguiendo una victoria que antes del fin de semana parecía muy improbable.

El servicio normal se reanudó el domingo, donde el campeón reinante no tuvo ritmo ni siquiera para terminar dentro de los cinco primeros. Pero al ganar la sprint y limitar el daño en el gran premio, sumó puntos valiosos y reforzó su candidatura a un 10º título mundial.

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esta fue fácilmente la peor actuación de Honda en el año. En cada ronda previa al GP de Indonesia, Honda había podido colocar al menos una moto dentro del top 10. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mucho que sufrió en Mandalika durante el fin de semana, fue una sorpresa que siquiera terminara dentro de los puntos.

Desde el viernes en adelante, los cuatro pilotos de Honda no pudieron hacer funcionar la RC213V, expresando repetidamente su desconcierto por la falta de velocidad en Indonesia. Peor aún, Diogo Moreira y Johann Zarco se cayeron demasiadas veces, mostrando lo difícil que era manejar la moto.

Poco cambió para el fabricante japonés el sábado, con su piloto mejor ubicado —Johann Zarco— terminando a 17s de la punta en una sprint de 13 vueltas.

No fue hasta el domingo que Honda encontró una especie de avance, con Luca Marini en particular realizando una gran salida para rodar noveno hasta las últimas 10 vueltas. Solo una fuerte caída de los neumáticos lo dejó 12º al final.

Aun así, Marini no pudo evitar pensar en cómo Honda había retrocedido en una pista que tradicionalmente le había sentado bien en el pasado. Apenas el año pasado, el italiano había terminado el GP de Indonesia en quinto lugar, y a solo 1.2s de la posición de podio. Este año, fue medio segundo más lento en clasificación en comparación con 12 meses atrás, incluso cuando el tiempo de la pole se mantuvo prácticamente igual.

También debe mencionarse que Aleix Espargaro tuvo que retirarse de la carrera del domingo para asegurarse de estar en condiciones para el test de 850cc de esta semana en Malasia.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este fue un fin de semana para olvidar para Fermín Aldeguer, el ganador del GP de Indonesia del año pasado. El piloto de Gresini careció del ritmo de sus compatriotas de Ducati durante todo el fin de semana, y fue el tercer piloto más lento en la sprint del sábado.

Las cosas fueron de mal en peor el domingo, cuando se cayó en la última curva de la vuelta 2. Esta fue la cuarta caída de Aldeguer durante el fin de semana, con el impacto dejándolo con una fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha.

Por lo tanto, Aldeguer regresará a España para someterse a una cirugía, con poco tiempo entre ahora y el GP de Australia para recuperarse. Considerando que ya venía sufriendo una lesión previa en la pierna, esta no era precisamente la clase de noticia que Aldeguer necesitaba.

Mientras tanto, Toprak Razgatlioglu se dislocó el hombro derecho en una fuerte highside el sábado por la mañana, convirtiéndose en otra víctima de la implacable pista de Mandalika. Increíblemente, pudo volver a colocar el hueso en su lugar y completar tanto la clasificación como la sprint. Pero los efectos de la caída se hicieron más severos el domingo, obligándolo a entrar en boxes después de apenas ocho vueltas.

El piloto de Pramac regresará a Italia el lunes para una evaluación médica adicional, tras la cual los médicos determinarán los próximos pasos en su recuperación.

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