Ganadores y perdedores de un inusual Gran Premio de Austria de MotoGP

El Gran Premio de Austria marcó un cambio en el orden establecido de MotoGP, ya que un fabricante que luchaba por su supervivencia hace apenas un año y medio logró una victoria totalmente merecida.

El liderato del campeonato volvió a cambiar de manos, ya que las características de la pista y los neumáticos desempeñaron un papel importante a la hora de decidir el resultado de la carrera, mientras que tanto Ducati como Aprilia lamentaron fines de semana decepcionantes de algunos de sus pilotos más contrastados.

Aunque la parrilla de MotoGP ya mira hacia la gira asiática, todavía hay muchos temas de conversación que abordar de la que fue una de las carreras más inusuales de la temporada.

Estos son los ganadores y perdedores del Gran Premio de Austria.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ducati y Aprilia no habían sido derrotadas en carreras en seco desde el GP de Estados Unidos de 2023, tan dominante ha sido su duopolio en la actual era de MotoGP, cargada de aerodinámica y con motores de 1000cc. Con su dominio sobre el campeonato más fuerte que nunca, KTM tenía que hacer algo especial para ganar el domingo.

Las señales de un avance venían apareciendo desde que la temporada se reanudó tras el parón veraniego, con KTM dejando atrás sus problemas de motor y Acosta dando nuevos pasos como piloto. Se vieron señales de verdadero potencial en los fines de semana de Silverstone, Aragón y Misano, pero las piezas por fin encajaron en el Red Bull Ring, donde Acosta devolvió finalmente a KTM al escalón más alto del podio.

Desde el inicio en los entrenamientos, quedó claro que Acosta era el piloto a batir durante el fin de semana. El sábado llegó lo que el español describió como el “error más vergonzoso” de su carrera, al tirar su RC16 cuando solo quedaban tres vueltas.

Irónicamente, esa caída —y otra caída posterior en el warm-up— pareció reiniciar el enfoque de Acosta, que ofreció una de las actuaciones más maduras y serenas de su carrera para lograr por fin la victoria en un gran premio que se le había escapado durante casi tres temporadas. Para KTM, fue una recompensa muy necesaria después de todo lo que atravesó en los últimos 18 meses.

Acosta ya era señalado como una seria amenaza para 2027, pero tras este resultado, sus rivales tendrán que vigilarlo mucho antes, mientras la temporada 2026 entra en sus etapas finales.

Perdedor: Ducati

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Red Bull Ring había sido uno de los mejores circuitos de Ducati mucho antes de que la marca de Borgo Panigale se convirtiera en la referencia de MotoGP. Desde que Spielberg regresó al calendario en 2016, Ducati solo había sido derrotada una vez en el trazado austríaco.

Sin embargo, los antecedentes importaron poco este año, ya que Ducati quedó reducida al tercer mejor fabricante del fin de semana. Tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, la Desmosedici nunca terminó de funcionar, lo que permitió a Aprilia recuperar el liderato tanto en el campeonato de pilotos como en la de constructores.

Los pilotos de Ducati solo pudieron señalar la carcasa trasera más rígida de Michelin como la diferencia clave, después de haber sufrido también cuando se usó por última vez en Buriram y Goiania.

No fue solo Marc Márquez quien careció de velocidad; Fermín Aldeguer y Fabio di Giannantonio tampoco aparecieron en escena. Incluso Alex Márquez sufrió un fin de semana espantoso, con una extraña caída en los entrenamientos antes de volver a irse al suelo en la carrera cuando rodaba fuera del top 10.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El GP de Austria marcó uno de los fines de semana definitorios de la temporada de Jorge Martín, aunque al final se quedó corto en su intento de batir a Acosta el domingo.

Su vuelta de pole en la clasificación fue un oportuno recordatorio del nivel que puede alcanzar cuando rinde al máximo, al ampliar la racha de poles de Aprilia en 2026.

En el sprint, recuperó su 'forma de Le Mans', remontando entre el pelotón tras caer a la octava posición en una pelea de la primera vuelta con Marc Márquez. La forma en que dejó sin opciones a Márquez al volver a adelantarlo fue sin duda una maniobra de represalia, diga lo que diga Martín después. MotoGP se quedó sin un gran duelo entre Martín y Acosta en el sprint, pero tras una remontada tan impresionante, el primero fue un merecido ganador.

El domingo, Martín luchó contra Bezzecchi en las primeras fases para imponer su autoridad en Aprilia, antes de contener a Acosta todo lo que pudo. La victoria nunca estuvo a su alcance, pero asestó a Márquez un golpe bastante importante en la lucha por el título antes del tramo asiático de la temporada.

Con Bezzecchi aún no plenamente recuperado y falto de ese punto extra, el GP de Austria reforzó el caso de Martín como principal aspirante de Aprilia al título en 2026.

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Perdedor: Alex Márquez

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una semana después de volver al podio por primera vez desde su accidente en Barcelona, Alex Márquez vivió un fin de semana lamentable en el Red Bull Ring, cayéndose los tres días.

El incidente del viernes fue el más espectacular, ya que golpeó con fuerza el suelo al salir de la curva 1. El español atribuyó la extraña caída, que provocó una bandera roja, a una combinación de un caballito y los frenos bloqueados.

Las cosas no mejoraron mucho el sábado, cuando la falta de competitividad de Ducati ya era evidente, ya que se cayó en la clasificación y se condenó a salir sexto en la parrilla.

El día de la carrera resultó ser el punto más bajo del fin de semana, con una mala salida que lo dejó metido de lleno en el pelotón. Un choque no visto con su compañero de equipo Fermín Aldeguer —por el que Aldeguer fue sancionado— no ayudó, y terminó la primera vuelta en la 14ª posición.

A partir de ahí, el menor de los Márquez nunca pudo recuperar realmente mucho terreno y perdió el tren delantero de su moto en la vuelta 13 mientras perseguía a Raúl Fernández por la 12ª plaza.

Con Bezzecchi sin cometer errores y Ai Ogura de vuelta tras su lesión, Ducati necesitaba que el español sacara lo mejor del paquete y restara puntos a las Aprilia. En cambio, acabó siendo un eslabón débil en la alineación de Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras tres fines de semana difíciles, Francesco Bagnaia volvió a los puntos en el Red Bull Ring, ofreciendo las primeras señales de que puede estar saliendo de su último bache.

La Práctica del viernes había sugerido que Austria no sería diferente a las rondas recientes, pero Ducati cambió la puesta a punto durante la noche y ayudó a Bagnaia a sentirse más cómodo sobre la moto. El italiano no quiso revelar qué modificaciones se habían hecho, y solo dijo que el equipo había adoptado un nuevo enfoque con algo que ya había probado antes.

Fuera cual fuera el cambio, Bagnaia se encontró de repente entre las Ducati más rápidas de la parrilla, superando la Q1 para clasificarse en una destacada sexta posición, a solo media décima de Alex Márquez. Incluso en el sprint, no cayó en la clasificación como suele hacer, manteniéndose firme detrás del menor de los Márquez.

El domingo, mostró más destellos de su ritmo, llegando incluso a desafiar a Marc Márquez por posición en un momento dado. Pero los problemas de frenos acabaron lastrando su rendimiento y cruzó la meta en octava posición, antes de ser promovido al séptimo puesto cuando se aplicó la penalización de tiempo de Aldeguer.

Perdedor: Raúl Fernández

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los problemas de Raúl Fernández con el neumático trasero volvieron a perseguirlo en Austria, mientras pasaba otro fin de semana luchando por las posiciones bajas de puntos. Mientras que su compañero Ogura estuvo de inmediato en ritmo al volver a la acción, Fernández se quedó "enfadado" consigo mismo al no lograr entrar en la Q2 por primera vez desde Austin en marzo.

Saliendo 13º en la parrilla en ambas carreras, Fernández ya tenía una cuesta empinada por delante, pero una doble penalización de vuelta larga en el sprint por adelantarse en la salida acabó con cualquier esperanza de remontada.

El domingo, Fernández finalmente dio un paso adelante en circuitos de frenada y aceleración, pero sintió que para entonces ya era demasiado tarde. Incluso con la segunda moto más rápida de la parrilla, no pudo avanzar, diciendo que era casi imposible adelantar en el Red Bull Ring.

Se vio superado por pilotos como Johann Zarco y Enea Bastianini con maquinaria menos competitiva, terminando 20s por detrás del ganador de la carrera, Acosta, en 12ª posición.

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