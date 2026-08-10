Ganadores y perdedores del GP de Gran Bretaña de MotoGP en Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña vio a Aprilia volver a estar en forma, con la marca con sede en Noale copando las posiciones del podio en ambas carreras. Ducati quedó reducida al segundo mejor fabricante, pero con una jerarquía distinta dentro de su plantel, a la vez que Pedro Acosta volvió a liderar el espectáculo para KTM mientras Enea Bastianini soportaba un fin de semana difícil.

Hubo muchas caídas en Silverstone, con ambos pilotos de Trackhouse yéndose al suelo en algún momento y regalando puntos valiosos.

Pero, en última instancia, el fin de semana puso de relieve cómo el campeonato seguiría fluctuando entre los dos fabricantes italianos de la serie, preparando una intrigante segunda mitad de la temporada.

Estos son los ganadores y perdedores del fin de semana del GP de Gran Bretaña

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El equipo oficial de Aprilia se recuperó con estilo de las decepciones recientes en Silverstone. El mérito es de los pilotos, que habían sido criticados con demasiada frecuencia por no sacar el máximo partido del paquete a su disposición. Pero el fin de semana del GP de Gran Bretaña marcó un cambio considerable tanto en su mentalidad como en su confianza sobre la moto.

Jorge Martín volvió a una moto de especificación anterior (aunque con el último paquete aerodinámico) e inmediatamente recuperó su forma ganadora. Aunque todavía no estaba del todo al nivel de Le Mans, siguió siendo impresionante, especialmente el sábado, después de sentirse perdido en las últimas carreras antes del parón veraniego. Un error en la salida del domingo fue el único manchón, pero se marchó del fin de semana con una ventaja de 31 puntos, frente a los 14 anteriores.

La recuperación de Marco Bezzecchi fue posiblemente aún más impresionante. Aquella brutal secuencia Hungría/Chequia/Países Bajos podría haber pasado factura mental a cualquier piloto, pero Bezzecchi incluso tuvo que lidiar con dos lesiones importantes tras una caída en Sachsenring. Todavía con dolor y claramente falto de fuerza y movilidad, Bezzecchi aguantó para lograr un doble podio, demostrando que sus detractores estaban equivocados. Su desafío por el campeonato vuelve a estar firmemente encarrilado.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Este fue el segundo fin de semana con menor puntuación del año para Marc Márquez, solo por detrás del GP de Tailandia que abrió la temporada, cuando se vio obligado a retirarse de la carrera principal por un pinchazo. Tras un fin de semana en el que sumó apenas 10 puntos, mientras Martín logró más del triple, Márquez ha caído al cuarto puesto del campeonato, a 40 puntos del liderato.

Márquez hace tiempo que aceptó que habría algunos fines de semana este año en los que tendría que conformarse con el modo de limitar daños. Esa mentalidad en realidad le ha funcionado bien para contener cualquier decepción, y el fin de semana de Assen ofrece un buen ejemplo de este enfoque. Pero el noveno y el séptimo puesto estuvieron definitivamente en la parte baja de lo que habría esperado, incluso después de moderar sus ambiciones.

Curiosamente, Márquez admitió que estaba perdiendo tiempo en zonas que anteriormente habían sido sus puntos fuertes en Silverstone. Esto fue especialmente destacable porque la cirugía de mayo le había ayudado a capitalizar sus ventajas, especialmente en las curvas a izquierdas.

Aunque es probable que Márquez disfrute de más fines de semana dominantes durante el resto de la temporada, Silverstone ofreció una advertencia de que sus malos fines de semana pueden ser más costosos de lo que muchos habían anticipado.

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Ganador: Raúl Fernández

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Si los pilotos oficiales de Aprilia pudieron mostrar su capacidad para recuperarse de los contratiempos, Raúl Fernández no quería quedarse atrás.

El sprint del sábado fue duro. Ya estaba frustrado por su elección de neumáticos de cara a la carrera, al haber sentido hasta el último momento que el trasero medio era el camino correcto. Luego, falló en la salida y cayó al sexto puesto, aparentemente perdiendo cualquier posibilidad de terminar en el podio. Pero lo peor aún estaba por llegar, ya que dejó que la frustración lo superara y se cayó mientras perseguía a Bezzecchi por el quinto puesto.

Sin embargo, esas decepciones parecieron cargar de energía a Fernández, quien, con el ánimo de su equipo, ofreció una de las mejores actuaciones de su carrera. Fernández había sido el único piloto de Aprilia que aún no había registrado una victoria en un gran premio este año, pero el fin de semana del GP de Gran Bretaña finalmente puso fin a esa espera. Ambicioso pero medido en la salida, estratégico con su velocidad al inicio de carrera y magistral con sus habilidades de gestión de neumáticos, Fernández ejecutó todo a la perfección para sumar a su victoria en el GP de Australia de 2025.

Unos cuantos resultados más como este y quizá deje de ser solo un aspirante externo al título.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Hubo que esperar hasta la 12ª ronda de la temporada para que Ai Ogura cometiera su primer gran error. En el contexto de cómo les ha ido a otros pilotos de Aprilia durante el año, eso es en realidad un enorme logro. Pero cuando todos tus compañeros de marca están en el podio y tú eres el único en el suelo, eso tiene que doler.

Ogura apretó en el "lugar equivocado en el momento equivocado" y se fue al suelo justo alrededor del ecuador de la carrera, después de haber perdido ya terreno con un dispositivo de altura de marcha atascado en la salida. Para ser justos, no fue demasiado diferente del error que Fernández cometió en el sprint, pero las consecuencias fueron mayores y no tuvo oportunidad de resarcirse de inmediato.

Dado que Ogura había sido visto como el piloto más fiable dentro del plantel de Aprilia, el abandono demostró que todos los pilotos de la parrilla son capaces de cometer este tipo de errores, especialmente en medio de una intensa temporada de 22 rondas. Ahora se encuentra a 37 puntos del primer puesto de la clasificación, una brecha que no será fácil de cerrar si Martín continúa en la misma línea de forma.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este fue otro fin de semana en el que Alex Márquez emergió como el piloto líder de Ducati, incluso si Ducati tocó techo en su lucha contra Aprilia. Aunque el español no clasificó tan alto como le habría gustado, se puso en marcha de inmediato en el sprint, adelantando a Fabio di Giannantonio al final de la carrera y despegándose de él cómodamente para hacerse con el cuarto puesto.

El domingo fue más de lo mismo, ya que tuvo pocos problemas para adelantar a las Ducati de Di Giannantonio y Marc Márquez. Incluso le arrebató el tercer puesto a Marco Bezzecchi, pero un error a mitad de carrera deshizo todo su duro trabajo y lo devolvió al sexto lugar.

Pero es notable cómo pudo abrirse camino de vuelta en poco tiempo, regresando al cuarto puesto en apenas dos vueltas. Bezzecchi acabó negándole un podio, pero este siguió siendo su segundo mejor fin de semana del año en cuanto a puntos.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

El GP de Gran Bretaña recordó al punto más bajo de Francesco Bagnaia en 2025. Sin velocidad ni a una vuelta ni en ritmo de carrera y una caída al final del fin de semana: es una película que ya ha visto demasiadas veces..

Desde el principio, quedó claro que Bagnaia estaba sufriendo en Silverstone. No podía detener la moto y la falta de agarre era alarmante. Una caída durante la fase de time attack solo empeoró las cosas. En la clasificación, nunca pareció lo bastante rápido para pasar a la Q2, y sufrió para acabar 17º en el sprint tras una pérdida tardía del rendimiento del neumático.

Las cosas no mejoraron el domingo y rodaba en 15ª posición cuando sufrió una caída que solo pudo describir como "extraña". "Nunca había perdido la rueda delantera saliendo de una curva", dijo, mientras seguía desconcertado por lo ocurrido.

El italiano esperará que este fin de semana haya sido algo aislado, o al menos una consecuencia de su reciente operación de síndrome compartimental en el brazo, más que una señal de una falta de ritmo subyacente.