Ganadores y perdedores del fascinante GP de Aragón de MotoGP

El Gran Premio de Aragón añadió otro giro a la lucha por el título de MotoGP, ya que Marc Márquez logró una victoria contundente sobre su futuro compañero de equipo para 2027, Pedro Acosta. ​ Pero no fue el único 'ganador' de un fin de semana fascinante en España, donde una gran brecha de rendimiento separó a algunos aspirantes al título.

Mientras la segunda mitad de la temporada comienza de verdad, empieza a perfilarse un panorama competitivo, con Márquez como solo uno de los pilotos de los que se espera que desempeñen un papel importante en las últimas nueve carreras de la era de 1000cc.

Estos son los ganadores y perdedores del GP de Aragón de MotoGP.

Ganador: Marc Márquez

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por tercera vez en seis fines de semana, Marc Márquez consiguió una puntuación perfecta de 37 puntos. Pero mientras que en gran medida se encaminó sin sobresaltos hacia la victoria tanto en Hungría como en Alemania, tuvo que sacar su mejor versión en Aragón para completar otro doblete.

Superado por Marco Bezzecchi tanto en los entrenamientos del viernes como en la clasificación, asumió un gran riesgo en la salida del sprint, pero al final le salió bien, dándole el liderato al instante.

Pero fue el domingo cuando realmente fue puesto a prueba, después de quedar a la defensiva en la primera vuelta. Para recuperar terreno, no tuvo miedo de ponerse agresivo, con maniobras audaces tanto sobre Jorge Martín como luego sobre Bezzecchi en la curva 15. El hecho de que pudiera entrar en el rango de 1m46s en mitad de la carrera mostró cuánto rendimiento máximo tenía.

La estrategia de Márquez en 2026 es sencilla: atacar en las pistas que le van bien y limitar los daños en las demás. Hasta ahora, este plan ha funcionado bien. Lo que antes era un déficit de más de 100 puntos se ha reducido ahora a solo 19.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Humillante. Así describió Francesco Bagnaia un fin de semana desastroso en Aragón. Silverstone ya había marcado un nuevo punto bajo para él en 2026, tras una primera mitad de temporada alentadora, pero las cosas solo empeoraron para él en la ronda 13.

Cuando todos los demás pilotos de Ducati pasaron directamente a la Q2 el viernes, Bagnaia tuvo dificultades para entrar en el top 10, terminando 13.º a más de un segundo del ritmo. Finalmente logró pasar a la segunda fase de la clasificación y hacerse con el octavo puesto en la parrilla, pero eso fue lo mejor de su fin de semana.

En el sprint, sufrió por falta de agarre trasero y cayó al 11.º puesto, terminando por detrás del retornado Johann Zarco y de la Yamaha de Jack Miller, mientras su compañero de equipo lideraba un 1-2 de Ducati. La carrera del domingo terminó abruptamente en la vuelta 7, cuando tiró la moto en la curva 12.

Con dos carreras consecutivas sin puntuar, Bagnaia afronta ahora una repetición de su nadir de 2025.

Ganador: Pedro Acosta

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El GP de Aragón quedará como una de las actuaciones más impresionantes de la carrera de Pedro Acosta. Llevar esa KTM hasta el cuarto puesto en el sprint ya fue una enorme hazaña, pero su carrera del domingo fue una clase magistral de perfección.

Saliendo sexto, rápidamente se colocó en posición de podio, adelantando de nuevo al líder del campeonato Martín por el tercer puesto. Cuando Bezzecchi y Márquez se enzarzaron en una batalla de rebufos por la recta trasera, Acosta vio una oportunidad y le arrebató el segundo puesto al piloto de Aprilia con facilidad.

Durante las siguientes vueltas, acosó a Márquez en su propio terreno, haciendo trabajar duro al vigente campeón del mundo para ganar. Al final no tuvo el ritmo para seguir al piloto de Ducati y conseguir una primera victoria, pero presionar a Márquez hasta ese punto en Aragón fue una victoria en sí misma.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Incluso en el contexto de las dificultades perennes de Yamaha en MotoGP, fue impactante ver a Fabio Quartararo terminar último en una carrera de MotoGP. No solo fue superado por todos sus compatriotas de Yamaha, sino que ni siquiera pudo batir a los pilotos de pruebas Pol Espargaro (KTM) y Lorenzo Savadori (Aprilia) el domingo.

Aragón nunca ha sido un escenario favorable para Quartararo, y su fin de semana se complicó aún más porque Yamaha le hizo probar una serie de actualizaciones, ninguna de las cuales impresionó al francés. Una rotura de motor en el sprint agravó aún más su fin de semana, dejando poco a lo que aspirar el domingo.

En la primera vuelta, el campeón de 2021 se fue largo tres veces, cayendo firmemente al fondo de la parrilla. Poco a poco remontó hasta el 16.º puesto, solo para perder el terreno que había ganado en la vuelta 15. No fue una imagen bonita para Quartararo ni para su lado del box de Yamaha.

Ganador: Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

En términos de desafío físico, se esperaba que Aragón fuera aún más duro para Marco Bezzecchi que Silverstone, con su trazado en sentido antihorario sometiendo a más tensión su maltrecha rodilla. Aun así, el italiano logró otro doble podio mientras superaba a todo el contingente de Aprilia.

No se puede exagerar lo impresionante que fue que clasificara por delante de Márquez en Aragón. Fue realmente una gran sorpresa, y lo dejó bien situado para las dos carreras. Sin duda dejó demasiado espacio en la salida del sábado, aunque sintiera que su posición final representaba su ritmo real.

El domingo, hizo bien en recuperar el liderato frente a Márquez, que perdió terreno tras no desactivar su dispositivo trasero de altura de marcha, y luego abrir una ventaja al frente. La batalla de rebufos que siguió en la vuelta 6 fue uno de los momentos destacados de la temporada, aunque perdió dos posiciones al llegar a la última curva.

Puede que Bezzecchi tenga que esperar un tiempo antes de recuperarse por completo, pero está maximizando todo lo que tiene hasta ahora, mientras elimina los errores que lo lastraron en la primera mitad de la campaña.

Perdedor: Jorge Martín

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Un par de quintos puestos fue todo lo que Jorge Martín pudo conseguir en Aragón, mientras veía cómo sus rivales por el título Márquez y Bezzecchi recortaban su ventaja en el campeonato. No era que Martín hubiera perdido las 'sensaciones' que recuperó en Silverstone hace solo tres semanas tras volver a una configuración más antigua. La moto seguía comportándose a su gusto. Pero simplemente no tenía el ritmo para ir más rápido en el circuito de 5.3km.

El sprint debería haber dado un mejor resultado. A pesar de verse obligado a levantar en la última curva de la vuelta 1, remontó hasta el cuarto puesto, solo para irse largo en la curva 1 y dejar pasar de nuevo a Acosta.

El domingo fue más de lo mismo. Clavó la secuencia inicial de curvas para subir al segundo puesto detrás de su compañero Bezzecchi, solo para perder impulso después de que Márquez le pasara a la fuerza, cayendo al quinto. Aunque el podio ya estaba fuera de alcance en ese momento, tampoco tuvo respuesta para Alex Márquez en la Ducati de Gresini.

Ganadores: Fermín Aldeguer y Johann Zarco

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las impresionantes remontadas de Fermín Aldeguer y Johann Zarco tras sus respectivas bajas por lesión dieron a MotoGP una historia positiva en Aragón.

Zarco desafió las expectativas al ponerse a ritmo de inmediato en los entrenamientos, antes de clasificarse como el mejor Honda de la parrilla en noveno lugar. Luego siguió siendo competitivo en la apretada zona media de MotoGP, logrando la última posición que otorgaba puntos en el sprint.

La carrera del domingo siempre iba a ser difícil con una doble penalización de long lap, y caer al 12.º puesto en la salida –mientras luchaba con Aldeguer y Miller– no ayudó. Pero mantuvo la compostura y estaba desafiando a Toprak Razgatlioglu por el 15.º puesto en las etapas finales cuando el piloto de Pramac tiró la moto en la curva 12.

Mientras tanto, Aldeguer compensó con creces una mala clasificación en la que no pudo pasar del 11.º puesto, remontando en el pelotón en ambas carreras. El sábado fue claramente el mejor de la zona media, terminando un sólido sexto detrás de la Aprilia de Martín. El domingo fue más de lo mismo, pero fue impresionante cómo terminó con más de cinco segundos de ventaja sobre la Ducati VR46 de Fabio di Giannantonio.

Con una mejor clasificación, casi con toda seguridad habría surgido como una amenaza más potente en las dos carreras.

Perdedor: Trackhouse

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Photo by: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

Tras los momentos álgidos de Silverstone, Trackhouse experimentó la otra cara de la competición en MotoGP. La retirada de Ai Ogura por lesión ya fue un golpe serio, ya que tanto él como Raúl Fernández se habían estado empujando mutuamente durante toda la temporada. Pero incluso con un ataque de una sola moto (el sustituto de Ogura, Savadori, nunca estuvo realmente en la pelea, al no haber probado la RS-GP de especificación 2026 en los últimos meses), Trackhouse debería haber tenido un mejor fin de semana.

Pero desde el viernes en adelante, Fernández no se sintió cómodo sobre la Aprilia satélite, y pese a que los ingenieros de Trackhouse hicieron todo lo posible, no pudieron encontrar un avance de la noche a la mañana. Esto significó que tuvo dificultades para extraer ritmo del neumático trasero y retrocedió en el sprint, bajando del cuarto al octavo puesto.

El domingo debería haber sido mejor después de que Trackhouse implementara algunos cambios en el warm-up, pero un problema mecánico –se cree que relacionado con la caja de cambios– puso fin a su carrera tras solo seis vueltas.

Dos puntos fue todo lo que Trackhouse sumó durante el fin de semana, y de repente ahora está bajo amenaza de perder el segundo puesto en la clasificación frente al equipo oficial Ducati.