GALERÍA: choque al inicio de la carrera en Misano

Para tres pilotos, la carrera de MotoGP en Misano terminó justo en la primera curva. Hubo un accidente en el centro del grupo al inicio, como resultado del cual Johann Zarco de Pramac-Ducati, Michele Pirro, de Ducati y Pol Espargaró de Honda; volaron hacia la trampa de grava. Afortunadamente, ninguno de los tres sufrió lesiones graves.

¿Qué sucedió? Zarco no tuvo una salida óptima desde la sexta posición de la segunda fila y retrocedió en los primeros metros. "Me perdí el comienzo, pero no fue un drama como en Spielberg", dice el francés. Las motos pasaban a toda velocidad por delante de Zarco a derecha e izquierda.

Brad Binder vino por detrás. El piloto de KTM partía desde la quinta fila. La curva 1 luego se puso apretada. "Binder llegó a la curva 1 muy rápido y me tocó el manubrio", dice Zarco. "No esperaba que estuviera allí porque no había mucho espacio".

Binder confirma que sintió un toque: "La curva 1 fue un caos. Entré por dentro. Cuando Zarco giró, se puso muy apretado. Creo que se pellizcó en el medio. Perdón por estar involucrado".

"Sentí algo en mi zapato izquierdo. Tal vez toqué su ala. Eso probablemente fue suficiente para que su rueda delantera colapsara. Lástima que estuve involucrado en un accidente de carrera".

sto luego desencadenó una reacción en cadena. "Me caí en la primera curva por un contacto con Zarco", dijo enojado Pirro. Y como siguiente piloto, Espargaró fue derribado en esta reacción en cadena con su Honda.

"En las imágenes se puede ver que Brad entró en la primera curva demasiado rápido", dice Espargaró. "Luego chocó con Johann. Por eso cayó Johann. Luego chocó contra Pirro y luego contra mí".

Sin huesos rotos para Pirro y Espargaró

Zarco y Espargaró se recuperaron de inmediato. Solo se llevaron a Pirro en camilla. "No estoy lesionado", confirma Zarco, y añade entre risas: "Al menos tendré mucha fuerza para el martes porque no estoy cansado de la carrera".

Espargaró y Pirro acudieron al centro médico para ser revisados. A Pirro le hicieron una radiografía de tobillo pero no se encontraron huesos rotos en el italiano. Espargaró sintió dolor en la muñeca izquierda.

