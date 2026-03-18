Por más que la previsión del tiempo anunciaba lluvia para toda la semana en la región, nadie esperaba un volumen de agua tan importante como el que está cayendo sobre el nuevo Autódromo Ayrton Senna de Goiania, totalmente remozado para albergar, 37 años después, un nuevo Gran Premio de Brasil de MotoGP este fin de semana.

El lunes por la tarde empezó a llover con fuerza, una tormenta que volvió a aparecer a última hora de la tarde y se mantuvo, con mayor o menor intensidad, durante toda la noche.

El trazado amaneció el martes con el túnel de acceso al paddock completamente inundado e inaccesible, y con toda la zona de tierra y de hierba con agua acumulada. Sin embargo, la pista y el pitlane mostraban algunas manchas de humedad, pero sin que el agua llegara a encharcarse.

Goinia trabajos limpieza pista Diario do Estado. El sistema de drenaje de la pista es bastante eficaz Foto de: Diário do Estado

El martes, la lluvia pareció antes, justo a primera hora de la tarde, y volvió a hacerlo con mucha intensidad, sin que el suelo del trazado fuera capaz ya de absorber tal cantidad de agua. El resultado es que a las cinco de la tarde, el túnel de accedo estaba completamente inundado con más de 25 centímetros de agua acumulada, y que la pista presentaba zonas encharcadas, tanto en la última curva de acceso a la meta, como al final de la recta, en la curva 1, donde el agua acumulada cubría completamente los 12 metros de ancho del asfalto.

Partes del circuito con el agua acumulada del lunes por la noche Foto de: Germán Garcia

A las cinco de la tarde del martes (21 hora CET) Defensa Civil de Goiania emitió una alerta de emergencia por riesgo de inundaciones repentinas y abundantes en la ciudad, recomendando a la población evitar transitar por las zonas afectadas.

La alerta llegó a los habitante locales a través de sus teléfonos móviles en toda la capital, informando sobre el "riesgo de inundaciones repentinas y abundantes durante las lluvias. Se recomienda a la población buscar refugio seguro y evitar transitar por las zonas afectadas", decía el aviso.

Según informan medios locales, equipos de la Oficina de Crisis Climática ya se encuentran movilizados y trabajando en las calles de la ciudad, realizando vigilancia preventiva y seguimiento de los puntos considerados críticos. El ayuntamiento informó que el objetivo de estas labores es reducir los riesgos, brindar orientación a la población y actuar con rapidez en caso de incidentes.

Sigue la lluvia

En el circuito de Goiania se trabaja a destajo para tenerlo todo a punto para el inicio del Gran Premio de Brasil, que arrancará este viernes con el FP1 de Moto3 a las 9 de la mañana hora local. Tras la lluvia del lunes, a primera hora del martes equipos de trabajo con camiones cisterna removían el agua dentro de la pista, y a media mañana el asfalto, con más de 30 grados de temperatura ambiente y el sol que las nubes filtraban, estaba prácticamente seco.

El pitlane del Circuito de Goiania el martes por la mañana Foto de: Germán Garcia

Este miércoles se deberán repetir las operaciones, con el problema de que las previsiones de lluvia se mantienen durante toda la semana y que la acumulación, al final, puede acabar complicando la celebración del segundo gran premio de la temporada.

Nadie en Goianai quiere oír ni hablar de suspensión del evento, y menos tras el reciente anuncio de la reubicación del GP de Qatar a final de temporada. Faltan 48 horas para que arranque la acción en pista y los organizadores confían en que la lluvia de una tregua y todo pueda estar listo para que MotoGP vuelva a competir en Brasil.

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