Morbidelli: "Hemos salido de muy abajo y hay que dar pequeños pasos"

Franco Morbidelli tuvo un 2020 excepcional en el equipo Petronas SRT, con tres victorias y un total de cinco podios en una reducida temporada de 14 carreras para culminar en el segundo puesto del campeonato detrás de Joan Mir.

Ese antecedente lo catapultaba como un firme protagonista para la siguiente campaña, pero las cosas no resultaron como el ítalo-brasileño esperaba y finalmente decidió operarse de una vieja lesión en su rodilla izquierda, lo que le marginó durante cinco carreras antes de volver, pero en el equipo oficial Yamaha como reemplazante de Maverick Viñales, nada menos.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com durante el Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo, Morbidelli se refirió a su trabajo para volver a ser contendiente en el Mundial de MotoGP, la relación con Patrick Primmer -su nuevo jefe de mecánicos- y cómo aún debe adaptarse a la Yamaha M1 2022, donde asegura estar haciendo progresos pese a que los resultados aún no están a la pista.

- Has tenido un gran 2020 y luego un 2021 muy difícil. ¿Cómo fue pasar de luchar un campeonato a este proceso de recuperación?

"Ha sido muy difícil. Pero es el deporte, es la vida. A veces estás ahí arriba y otras veces estás ahí abajo. Va a ser importante rebotar hacia arriba. Va a ser importante intentar hacer eso y es lo que estoy intentando con el nuevo equipo, que me está ayudando mucho, con la nueva gente con la cual estoy trabajando, con la cual me siento muy bien. Y estamos de camino para rebotar hacia arriba. Pero vamos a ver".

- ¿Crees que pronto podrás estar en ese nivel que has estado? ¿Tienes algún tiempo estimativo?

Bueno, no hay un timeline. Hay que hacerlo lo más pronto posible. Si se puede hay que hacerlo lo más pronto posible. Pero no es fácil. Hemos salido de muy abajo y hay que hacer pasitos pequeños y sólidos para llegar otra vez ahí arriba".

- ¿Piensas que el año pasado has regresado antes de tiempo tras la operación?

"Creo que ha sido el momento más oportuno para tener la operación porque era un momento donde no me sentía cómodo a nivel técnico, no me sentía bien a nivel técnico. Estábamos luchando muchísimo para llegar en posiciones que yo creo que no nos pertenecían. Y por eso he decidido operarme, entonces ha sido el momento justo".

"El momento de regreso fue pronto pero creo no fue un error. A nivel físico ha sido muy pronto y ha sido muy difícil y no he podido rendir como quería por la situación física, por el hecho de entrar en el campeonato otra vez después de tres meses parado con nuevo equipo, nueva moto. Ha sido un desafío muy, muy, muy grande y muy pesado. Pero ha salido bien porque la lesión no ha empeorado y sí ha mejorado la relación con el equipo, que cuando hemos comenzado este año ya conocía más personas, tenía una idea más clara de la moto que iba a conducir. Entonces por esto ha sido mejor. Claro que por los resultados han sido malos, pero por esto sí ha sido bueno volver tan pronto".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, junto a los aficionados en Termas de Río Hondo. Photo by: MotoGP

- ¿Cómo te sientes actualmente trabajando con Patrick Primmer como jefe de mecánicos?

"Me llevo muy bien con Patrick, es un chico muy profesional, muy bueno técnicamente. También me llevo bien a nivel personal con él y también con Davide Marelli. Creo que somos un buen grupo de trabajo, muy buen grupo de trabajo. Siempre se puede mejorar las cosas, siempre se puede mejorar la relación, siempre se puede mejorar el nivel de conocimiento. De momento nuestro nivel de conocimiento está en solo dos carreras más cinco días de tests, eso no es mucho. Pero ya hemos alcanzado una velocidad interesante. No digo con resultados interesantes porque 7° y 11° (por lo hecho en Qatar e Indonesia) no es muy interesante por lo que estamos acostumbrados y por lo que queremos lograr. Pero ya hemos tenido velocidad interesante. Con el tiempo espero, lo menos posible, vamos a conseguir poner todo junto y vamos a conseguir lo que queremos conseguir: buenos resultados y buenas carreras".

- Antes de iniciar la temporada dijiste que te sentías más unido a la M1 2020 que a la de 2022. ¿Ha cambiado eso?

"Sí, hemos dado pasos adelante con la moto y ahora me siento más en la M1 2022, me siento bien y estamos trabajando para sentirme muy, muy bien como me sentía con la 2020. Pero no siguiendo lo que hacía con la 20, porque era una moto distinta y era un año distinto. Ahora tenemos que hacerlo bien con la 22 y sacar el máximo rendimiento de la 22".

- ¿En qué aspecto de la moto 2022 sientes que debes mejorar? ¿Es estilo? ¿Es la moto?

"De momento la frenada es algo sobre lo que hay que trabajar. Ya estamos en un buen nivel pero, como he dicho, siempre se puede mejorar y en la frenada es un sitio donde se puede mejorar. También la aceleración es una cosa que nos falta en algunos momentos. Hay que entender mejor. Por cierto, la finura, la manera suave en que se conduce la Yamaha es la misma y es el punto fuerte y esto se hace muy bien pero hay que mejorar cosas como la frenada y como la aceleración, que se puede mejorar".