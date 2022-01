Forcada: "Dovizioso sabe lo que necesita para ir rápido"

El ya desaparecido Petronas Yamaha SRT pasó de un 2020 triunfal con Fabio Quartararo y Franco Morbidelli, que acabó siendo subcampeón del mundo de MotoGP aquel año, a un curso 2021 caótico, en el que Valentino Rossi no logró los resultados esperados, mientras que por el otro lado del garaje llegaron a desfilar hasta cinco pilotos diferentes: el propio Morbidelli, Garret Gerloff, Jake Dixon, Cal Crutchlow y Andrea Dovizioso.

"Lo primero es que disponíamos de la misma moto de la temporada anterior, mientras que los otros (equipos) no se quedaron quietos, todos mejoraron. Después, todos los problemas físicos del mundo (con Morbidelli) y cinco pilotos en un año, difícil ser subcampeón del mundo con cinco pilotos", apunta Forcada en conversación con Motorsport.com para entender un giro tan brusco en la situación.

Tras la lesión en la rodilla de Morbidelli, la Yamaha M1 2020 del italiano pasó por varias manos hasta llegar a Dovizioso, con el que Forcada no había trabajado nunca y junto al que afrontará la temporada 2022 con una moto, sobre el papel, de fábrica, una situación que unos meses atrás nadie hubiera podido ni imaginar.

"Yo aquí ya me lo creo todo, nada me sorprende, llevo muchos años en esto", encaja el ex jefe técnico de pilotos como Jorge Lorenzo o Maverick Viñales.

También Dovizioso lleva muchos años en el Mundial, pero Forcada nunca tuvo la oportunidad de trabajar con él, aunque en la parte final del curso pasado pudo hacerse una idea de qué clase de piloto es el italiano.

“Es una persona que tiene mucha información y que lleva muchos años, y esto es muy bueno”, asegura.

"Sabe lo que necesita para ir rápido pero le está costando conseguirlo, porque para él la Yamaha es una moto completamente diferente. Ya en 2020, con la moto que estaba (Ducati) le costó ser rápido cuando (Michelin) introdujo el nuevo neumático trasero, y cuando llegó a nuestro equipo encontró una moto nueva para él y le está costando, como le costó a Franki (Morbidelli) el primero año y a todo el mundo cuando cambia de moto, porque tienen características muy diferentes y hay que entender como conducirla".

Sin embargo, el técnico de Moià confía en que Dovizioso salga adelante.

"Es muy trabajador y, sobre todo, muy metido en el detalle, un poco con la filosofía Ducati, en la que los detalles son importantes y te ayudan a ir rápido. Tal y como están hoy en día los tiempos, no tienes que ganar dos segundos, si mejoras unas pocas décimas ya es un paso muy importante".

Cuando estaba en Ducati a Dovi le llamaban el ‘professore’, creándose un aura de líder del desarrollo de un proyecto que ha desembocado en una moto que, hoy en día, todo el mundo señala como la mejor de la parrilla.

"La mejor moto de la parrilla no existe", frena en seco Forcada. "Pero sí es cierto que Dovi encaja en ese concepto, se fija mucho en los detalles, tiene mucho método y quiere tener en todo momento las cosas muy claras. Es uno que quiere saber dónde pierde y en qué punto gana, qué tiene que hacer para ganar y qué hacer para evitar perder. Trabaja muchas horas mirando datos, estudiando, comparando y buscando la manera de salir adelante", valora.

Dovizioso, que en marzo cumplirá 36 años, siempre quiso dejar claro, cuando llegó a Petronas, que él había fichado por Yamaha, no por el equipo satélite, una maniobra que solo se entiende desde el prisma de tratar de desarrollar la moto del fabricante japonés.

"Para cualquier marca, que llegue un piloto de otra fábrica que sea buena, y con mucha experiencia, te ayuda siempre. Pero no solo aquí, si hubiera ido a Honda o a Suzuki también les hubiera ayudado. Un piloto siempre te puede mejorar si viene de una buena moto que conozca, no como le pasó a Morbidelli, que llegó a Yamaha con solo un año de experiencia en MotoGP y con una moto que no se sabía ni lo que era (la Honda privada de Marc VDS). Pero si viene un piloto que ha estado ocho años con un equipo de fábrica, venga de donde venga, siempre es bienvenido", admite el técnico.

En el palmarés del italiano lucen tres subcampeonatos (2017-2019) y 15 victorias en la clase reina, un nivel que intentará alcanzar al manillar de una M1 full factory.

"No sé si podrá hacerlo porque, ahora mismo, la moto de fábrica de 2022 todavía no la hemos probado, será una moto oficial, sí, pero nadie sabe cómo es la moto, en Jerez tuvimos el primer prototipo, que no sé si será el definitivo, dependerá también de lo que hagan los otros", pone la pausa Forcada.

"Es un poco lo que pasó con Frankie, que de subcampeón en 2020 pasó a que sus mejores resultados, antes de la operación, fueran un tercer y un cuarto puestos. El problema es que si la moto no mejora y los demás sí, vas a peor".

Forcada introduce un elemento muy interesante, y es que los jóvenes que están llegando a MotoGP han elevado el nivel de la categoría.

"Lo que hay que ver ahora es qué harán las otras fábricas y lo que hacen los jóvenes, hemos visto que los que subieron en 2021 rindieron muy bien, y ahora ha subido gente también de mucha calidad. Los tiempos se han apretado muchísimo. Evidentemente, Dovizioso dará un paso adelante con la moto de 2022, eso es así, pero pensar que la moto nueva va a solucionar todos los problemas es un error. Habrá que trabajar mucho", avisa Forcada.

