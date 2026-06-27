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Crónica de carrera
MotoGP GP de Países Bajos

Fernández lidera el primer 1-2 de Trackhouse y las Aprilia oficiales decepcionan en la sprint de Assen

Una semana después de su crisis de apendicitis, Raúl Fernández ganó la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos. El piloto de Trackhouse lideró el primer doblete del equipo por delante de Ai Ogura, mientras que Fabio Di Giannantonio completó el podio tras el retroceso de las dos Aprilia oficiales.

Téha Courbon
Edited:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

El cielo estaba esta vez ligeramente cubierto antes de la salida de la carrera sprint, por lo que las temperaturas alcanzaban unos vertiginosos 33°C en el aire y 50°C en pista.

Jorge Martín salía desde la pole position, al frente de un póker de Aprilia, por delante de Ai Ogura y su compañero de equipo Marco Bezzecchi. Cabe recordar que Fermín Aldeguer tuvo que darse de baja tras fracturarse una vértebra en su caída durante los entrenamientos, el viernes.

En la salida, Ai Ogura realizó la mejor arrancada al tomar el mando de la carrera desde la primera curva. Su compañero en Trackhouse, Raúl Fernández, superó a Marco Bezzecchi, mientras que Joan Mir se cayó en la curva 4 antes de levantarse inmediatamente.

Marc Márquez, que salía desde la séptima posición, había superado a su vecino de garaje Pecco Bagnaia para hacerse con la sexta plaza. Las dos Ducati salían entonces a la caza de Marco Bezzecchi, que cometía un error y era adelantado por Fabio Di Giannantonio.

Delante, la jerarquía también cambiaba. Ai Ogura perdía dos posiciones, superado por Jorge Martín, que recuperaba el liderato, y luego por Raúl Fernández. Este último ejercía una enorme presión sobre el campeón del mundo 2024 antes de adelantarlo en la cuarta vuelta para tomar la cabeza de la prueba.

Al mismo tiempo, Di Giannantonio superaba a Ai Ogura y se instalaba provisionalmente en el podio. Detrás, las Ducati oficiales libraban una batalla, pero Marc Márquez conservaba la ventaja.

Las Aprilia oficiales hacen agua

Jorge Martín cometía entonces un error y perdía dos posiciones, quedándose justo por delante de su compañero de equipo. Las Aprilia oficiales no estaban viviendo el sprint que habían imaginado.

Raúl Fernández estaba bajo presión frente a Di Giannantonio, mientras que Ai Ogura empezaba a quedarse ligeramente descolgado. En la vuelta 6, Jack Miller entraba en boxes para abandonar.

Las Aprilia oficiales libraban una lucha encarnizada por la cuarta plaza, una batalla que sin duda no debió de agradar a sus dirigentes, donde Marco Bezzecchi acabó tomando la ventaja. Delante, Ai Ogura se acercaba a los dos líderes siendo muy competitivo al final de carrera.

 

El japonés tomó el segundo lugar en la frenada de la chicana, no sin asumir algunos riesgos, a cinco vueltas del final, y salía ahora a la caza de su compañero de equipo. Pedro Acosta, fuera del top 10 tras un error al inicio de la carrera, remontaba hasta la novena posición.

Bezzecchi volvía a grandes pasos sobre Di Giannantonio. Delante, Ai Ogura no lograba alcanzar a su compañero de equipo, todavía líder, mientras que Franco Morbidelli cometía un error en la curva 4.

Raúl Fernández ganó finalmente la segunda carrera sprint de su carrera en lo que fue el primer doblete de Trackhouse gracias a la segunda plaza de Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio resistió hasta el final para subir al podio por delante de las dos Aprilia oficiales, que hicieron algo de agua.

Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta y Fabio Quartararo completaron el top 10.

MotoGP - GP de los Países Bajos - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

0.362 9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

0.769 7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

1.030 6
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

2.430 5
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

0.210 4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

3
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

0.585 2
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

4.361 1
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

1.536
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

0.677
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

1.172
13 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

0.119
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

0.312
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

1.099
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

0.773
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

3.902
18 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

9.813
19 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

0.212
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 11

+2 Vueltas

17'28.962

2 Vueltas Accidente
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 5

+8 Vueltas

8'18.579

6 Vueltas Retirada
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 0

+13 Vueltas

17.777

5 Vueltas Accidente
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