MotoGP

Fermín Aldeguer fue operado de la mano

Por tercera vez esta temporada, Fermín Aldeguer fue sometido a una intervención quirúrgica. Por el momento se desconoce cuánto durará su recuperación.

Léna Buffa

Publicado: 14 oct 2026, 9:18

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Fermín Aldeguer fue operado el martes en Barcelona. Esta intervención llega después de su caída en el inicio de la carrera, el domingo durante el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en Mandalika. El piloto de Gresini había perdido el control de su Ducati al final de la segunda vuelta, cuando ocupaba la cuarta posición.

Esta cuarta caída en el espacio de tres días le provocó una fractura en la base del primer metacarpiano de la mano derecha. La necesidad de una intervención quirúrgica había sido confirmada de inmediato por su equipo, sobre la base del diagnóstico realizado por el Dr. Ángel Charte, médico jefe de MotoGP.

La intervención tuvo lugar entonces como estaba previsto este martes, y salió bien según indicó el piloto en sus redes sociales.

Por el momento se desconoce cuál será la duración de la convalecencia de Fermín Aldeguer. El campeonato viajará a Australia la próxima semana, antes de encadenar sin pausa con Malasia y Qatar. Luego están previstos dos últimos Grandes Premios en Europa a finales del mes de noviembre.

Esta lesión es la tercera de Fermín Aldeguer este año. Víctima de una fractura de fémur durante un entrenamiento en el mes de enero, se perdió los test de pretemporada y luego el primer Gran Premio, para recién iniciar su campeonato en Brasil.

Pese a su regreso a la competencia, arrastró durante mucho tiempo dificultades con la pierna lesionada, lo que requirió una nueva intervención hace tres semanas para facilitar su recuperación completa. Mientras tanto, el piloto español también sufrió una fractura de vértebra en Assen, lo que le impuso una pausa de dos meses.

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