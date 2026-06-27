Fermín Aldeguer es baja para el GP de los Países Bajos tras una fractura
Gresini se queda con un solo piloto en Assen, ya que una lesión descarta a Aldeguer.
Fermín Aldeguer se perderá el resto del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP tras romperse la espalda en una caída el viernes.
El español fue declarado no apto por el médico de MotoGP, Angel Charte, el sábado por la mañana antes de la última práctica del fin de semana.
En un comunicado, Gresini dijo que “sufrió una fractura en su vértebra T7, que será evaluada en los próximos días”.
Aldeguer fue trasladado al hospital para chequeos después de sufrir una fuerte caída en la curva 11 al comienzo de la práctica principal. No se proporcionó más información sobre su estado el viernes por la noche, aparte de que los médicos evaluarían si está apto para pilotar antes de la FP2.
Assen es la segunda carrera que Aldeguer se perderá este año, tras haberse saltado ya la prueba inaugural de Tailandia después de romperse el fémur izquierdo durante el entrenamiento de pretemporada. Aunque regresó en la segunda ronda en Brasil y terminó en el podio en Barcelona, había advertido que no se recuperaría por completo hasta el final de la temporada.
Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
El compañero de equipo de Aldeguer, Alex Marquez, también se cayó el viernes por la tarde, con el subcampeón del año pasado yéndose al suelo en la misma curva y provocando una bandera roja cuando quedaban solo tres minutos en el reloj.
Marquez sufrió “una contusión en el hombro derecho y abrasiones en el brazo izquierdo”, pero salió del incidente sin fracturas.
“Aparte de la caída, fue un día positivo. Estaba intentando apretar y cometí un error con la moto que me lanzó por los aires”, dijo.
“Por suerte estoy bien, solo unos rasguños, pero todo está bien. La clavícula está bien, ahora veremos cómo me siento mañana por la mañana”.
Su estado físico también debía ser evaluado por MotoGP el sábado por la mañana.
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