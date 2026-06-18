Fabio Quartararo dice que todavía tiene ganas de probar un coche de Fórmula 1 después de que los planes previos para una prueba con Mercedes se frustraran para la estrella de MotoGP.

El francés había sido elegido para pilotar uno de los coches campeones de Mercedes en una prueba privada a finales de 2022, un año después de conseguir su primer título de MotoGP con Yamaha.

En ese momento, Mercedes y Yamaha compartían dos patrocinadores principales en Monster Energy y Petronas, lo que presentaba una atractiva oportunidad comercial para ambos equipos y sus socios.

También había precedentes para un cruce así, ya que Lewis Hamilton y Valentino Rossi habían completado un intercambio de pilotaje de alto perfil en 2019 cuando corrían para Mercedes y Yamaha respectivamente.

Sin embargo, la prueba planeada de Quartararo con el fabricante alemán nunca se materializó, y aparentemente se dejó en segundo plano, pero la posibilidad de que el piloto de 27 años probara un coche de F1 resurgió la semana pasada cuando hizo un viaje a Barcelona para asistir a la carrera de F1.

Preguntado si una prueba de F1 todavía ocurriría en el futuro, Quartararo respondió: “Sí, por supuesto. Teníamos un acuerdo, pero nunca llegamos a hacerlo realmente. Pero fui al simulador, no estuve tan mal, así que es algo que quiero hacer en la vida, y organizaremos algo”.

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08 Photo by: Monster Energy

Antes de su propuesta para el test de F1, Quartararo visitó la fábrica de Mercedes en Brackley para probar su simulador. El campeón de 2021 reveló lo cerca que estuvo de igualar el tiempo de Valtteri Bottas en el mundo virtual.

“Hice 60 vueltas en Silverstone, en el simulador, y estaba a 2.2 segundos de Bottas. Así que no estuvo tan mal”, dijo.

Quartararo también reflexionó sobre su visita a Barcelona y dijo que el entorno más restringido del paddock de la F1 le dio al fin de semana una sensación diferente en comparación con MotoGP.

Preguntado por las diferencias entre los dos campeonatos, dijo: “Hay muchas. Por supuesto, el presupuesto de la Fórmula 1 no es el mismo que el de MotoGP, pero es mucho más exclusivo. También ves que los paddocks de Fórmula 2 y Fórmula 3 están fuera.

“[Hay] mucha, mucha menos gente. Así que estaba hablando con Lando [Norris] en medio del paddock, así que estuvo bastante bien”.

Preguntado cuál de las experiencias disfrutó más, Quartararo dijo: “Como piloto, más allí [en F1] porque estás más relajado y no vas con prisa con el scooter.

“Así que está bien, pero creo que son dos mundos diferentes y también estoy disfrutando aquí [en MotoGP]”.