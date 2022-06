Fabio Quartararo explica la mayor dificultad en Alemania

Comenzando desde primera fila en parrilla, Fabio Quartararo se servirá de su segundo puesto para conseguir aquellos puntos necesarios que le consoliden como líder del mundial. Antes de eso, al piloto francés le espera una carrera a 30 vueltas, en la que mantener la concentración será crucial.

"Estoy muy contento, porque tanto el viernes como el sábado no fuimos capaces de estar entre los cinco primeros puestos con el [neumático] soft. Pero cuando ha llegado la qualy, hice un cambio mental y traté de sacar y cuadrar la mejor vuelta".

"Este segundo puesto es fantástico, al igual que el ritmo que marcamos en el FP4 con ambos neumáticos. Estaba en 'modo qualy' desde la primera vuelta. Creo que, independientemente de los neumáticos, tenemos un alto potencial para la carrera".

Factores como el desgaste de los neumáticos, el calor y la distancia del trazado hacen que este circuito no sea el más fácil del calendario de MotoGP. En un intento de resolver la primera incógnita, el francés aseguró que la elección de las gomas no está tan clara.

"Ahora mismo no me decanto, es un 50-50. Son dos neumáticos que hacen que tengas que competir de dos maneas muy distintas, pero ambos tienen un alto potencial de rendimiento para luchar por las primeras posiciones".

Además de tener a Pecco Bagnaia como máximo referente y seis Ducati fuertes en la hoja clasificatoria, pilotos como Aleix Espargaró no pasaron desapercibidos durante este sábado clasificatorio.

"Ya estamos acostumbrados a ver a las motos italianas en los primeros puestos", aseguró Fabio Quartararo durante la rueda de prensa oficial. "Aleix es muy fuerte en las primeras vueltas. Johann [Zarco] también es fuerte, y creo que habrá tres o cuatro pilotos que estarán fuertes al comienzo".

"Habrá un grupo más nutrido al principio, y luego irá descendiendo. Es una carrera muy larga, pero hoy no he sentido el calor cuando estaba pilotando. Cuando parabas sí, era abrasador, pero pilotando no es tan malo. Creo que lo más difícil será mantener la concentración durante las 30 vueltas".

Por último, Fabio Quartararo experimentó un problema con su visera mientras disputaba la jornada del sábado. Sobre este asunto, el francés se pronunció asegurando, entre risas, que es un "piloto al que le gusta hacer cosas extrañas".

"La verdad es que no encajé bien la visera, tenía algunos pilotos por delante, sabía que Aleix [Espargaró] estaba yendo rápido y, al girarme, la visera se me subió. Creo que es un error mío y por eso no me he cabreado. Es mejor que haya ocurrido hoy que mañana".