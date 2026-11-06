MotoGP GP de Qatar

Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte

Mientras que los aspirantes al título pasarán directamente a la Q2, Pedro Acosta hará una rara aparición en la Q1

Richard Asher

Publicado: 6 nov 2026, 17:31

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Fabio Di Giannantonio encontró su forma en uno de sus circuitos favoritos en Losail el viernes, batiendo el récord de vuelta para liderar la Práctica vespertina.

El piloto de la VR46 Ducati fue rápido desde el momento en que montó un neumático trasero blando a mitad de la sesión, y finalmente superó por 0.142s al líder del campeonato del mundo, Marc Márquez.

El segundo mejor tiempo fue más que suficiente para que Márquez avanzara a la Clasificación 2, sin embargo. Fue una sesión en la que no solo se centró en la puesta a punto de carrera durante más tiempo que la mayoría, sino en la que además se le salió la cadena de su moto principal.

El percance de Márquez, cuando quedaban unos 27 minutos, apenas supuso un bache en su impulso y enseguida volvió al ritmo con su segunda moto.

Su rival más cercano por el título mundial, Jorge Martín, se mantuvo fuera de problemas y entró en el top 10 con el séptimo mejor tiempo. El piloto oficial de Aprilia fue declarado apto para el fin de semana antes de los Entrenamientos Libres 1 y completó una jornada entera de rodaje, aunque no sin dolor en su muñeca derecha fracturada.

El otro piloto con opciones matemáticas al título, Marco Bezzecchi, fue el tercero más rápido a bordo de su Aprilia oficial.

Tras una racha reciente especialmente infeliz, Francesco Bagnaia de repente pudo unirse a su compañero de equipo Márquez al frente del grupo, marcando el cuarto mejor tiempo. Su ritmo durante todo el día con neumáticos de carrera sugirió un verdadero regreso a la forma para el italiano este fin de semana.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mientras Bagnaia sorprendía con su velocidad, Pedro Acosta impactó por su falta de ella. El español simplemente fue demasiado lento con la KTM oficial, y nunca puso realmente en apuros al top 10. Solo pudo lograr el 14.º mejor tiempo de la noche, a más de un segundo del ritmo.

Hubo otros dos representantes de KTM en el top 10, sin embargo, con Enea Bastianini quinto en la moto de Tech3 y Brad Binder 10.º para el equipo oficial.

Las dos Aprilia de Trackhouse también lograron el corte para la Q2, con Raul Fernández quinto y Ai Ogura noveno.

Johann Zarco defendió en solitario los colores de Honda, con el piloto de LCR como séptimo más rápido mientras su compañero de equipo Diogo Moreira sufría para llegar al 17.º puesto en una parrilla de solo 18 pilotos ante la ausencia del cuarteto de Yamaha.

El único hombre más lento que Moreira fue el sustituto de Joan Mir en el equipo oficial, Jake Dixon.

MotoGP Práctica Qatar Resultados

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta KTM 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323 Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Richard Asher





Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



22 h



Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"





Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



23 h



Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana





Alex Márquez se salta el polémico GP de Qatar para someterse a una cirugía



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



5 d



Alex Márquez se salta el polémico GP de Qatar para someterse a una cirugía

More from

Jorge Martín





MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 h



MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1





Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



20 h



Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia





Martín es declarado 'apto' para disputar la FP1 en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Martín es declarado 'apto' para disputar la FP1 en Qatar

Últimas noticias





Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



11 min



Fabio Di Giannantonio, el más rápido en la práctica de Qatar; Martín y Marc Márquez pasan el corte





F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



27 min



F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez





Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



35 min



Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine





Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



36 min



Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete