MotoGP GP de Qatar

Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas

Carlos Ezpeleta, director adjunto del Mundial de MotoGP, destaca la "normalidad" con la que se celebró el Gran Premio de Qatar, aunque reconoce la necesidad de aprender de los errores cometidos en el ámbito de la comunicación, especialmente con los pilotos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 9 nov 2026, 20:32

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Doha (Enviado Especial).- El Mundial de MotoGP ha recibido una oleada de criticas por su tenacidad a la hora de mantener en el calendario el GP de Qatar, movilizando a todo el paddock mundialista hasta Oriente Medio, una zona inmersa en un conflicto bélico desde principios de año, por más que el evento se ha podido celebrar, finalmente, con absoluta normalidad.

La tensión fue en aumento a lo largo del último mes, a medida que se acercaba la fecha del evento en Losail, inicialmente programado para mediados de abril y que fue aplazado por la guerra. La discrepancia entre el grueso de los pilotos, reacios a viajar a Qatar, y los equipos y la organización adquirió su punto de mayor crispación en Malasia, donde los corredores llegaron a plantear un ultimátum que no cumplieron, al ser advertidos de las sanciones, económicas y deportivas, a las que se exponían si no cumplían con sus obligaciones contractuales con el promotor.

La decisión de Yamaha de no autorizar a sus empleados a realizar el desplazamiento todavía enrareció más un ambiente que, una vez en Doha, pasó a ser de absoluta normalidad, a excepción del aumento de los controles en los accesos al circuito.

Este domingo, Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), mantuvo una mesa redonda con los pocos periodistas que se desplazaron hasta Losail, entre los que estaba Motorsport.com.

A todos ellos les aseguró, al igual que había repetido las semanas previas ante los pilotos, y ante todo aquel que le cuestionó, que correr era seguro, a juzgar por los compromisos adquiridos por el Gobierno del país: "Por supuesto que teníamos las máximas garantías para poder venir a celebrar el gran premio. De lo contrario no estaríamos aquí".

A pesar de redundar en su discurso, y salir airoso de una situación delicada en términos de imagen, el ejecutivo quiso ver el aspecto positivo de lo sucedido, para intentar evitar tanto desgaste en el caso de que un escenario similar se repita en el futuro.

"Sí es cierto que hemos estado más expuestos que otros deportes que también han estado en esta zona, y eso se ha producido por el ruido que ha habido. Es algo que tenemos que controlar en el futuro. Así de claro lo digo. Hay otros deportes que han venido, pero no han despertado tanto alboroto. Seguramente tenemos que trabajar mejor con los equipos y con los pilotos", añadió Ezpeleta.

Carlos Ezpeleta considera que MotoGP debe trabajar para mejorar la comunicación con los pilotos

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con el Gran Premio de Malasia en marcha, el español estuvo en Doha, donde participó en una conferencia y donde, además, se vio con las autoridades locales, que fueron las que se comprometieron a asumir toda la responsabilidad y el coste derivados de una eventual escalada de la inestabilidad en el área.

"Nosotros teníamos todas las seguridades del gobierno local, del promotor, etcétera, de que el evento se podía celebrar de forma segura. Con los planes de contingencia preparados por si pasaba algo. Por lo tanto, nosotros hemos hecho todo el trabajo que se tenía que hacer menos, seguramente, en el ámbito de comunicación con los equipos. De todo se aprende, y trataremos de hacerlo mejor en el futuro", señaló.

Habiendo estado casi una semana en Doha haciendo vida normal, el mayor altavoz lo concentraron según qué perfiles de redes sociales. "Seguramente los que habéis estado aquí estos días podéis responder a esta pregunta. Es imposible detectar en qué aspectos este Qatar es diferente al de hace un año, o dos. Claramente en el circuito se han incrementado todos los protocolos de seguridad, en parte por el ruido que ha habido. También por nuestras exigencias y las de los equipos. Pero, fuera de eso, no ha habido ninguna diferencia respecto de años anteriores. Incluso se ha visto más gente y más familias en determinadas zonas. Nosotros creemos que ha sido un fin de semana totalmente normal". subrayó.

Uno de los colectivos que más ha presionado para que no se corriera este gran premio fue el de los pilotos, una de las piedras angulares del campeonato. Sin embargo, para Ezpeleta no va a haber un antes y un después de este rifirrafe.

"Los pilotos siempre han sido los protagonistas de MotoGP, y lo continuarán siendo. Hacemos autoevaluación de todo, hay cosas que tendremos que mejorar nosotros, cosas que tendrán que mejorar los equipos, y otras que deberán mejorar los pilotos. Está claro que por el ruido que se ha creado alrededor del evento nos hemos expuesto de una forma innecesaria. Y eso es lo que tenemos que corregir", ahonda el directivo de MGPSEG, que no quiso pronunciarse ante la pregunta alrededor de qué tipo de castigo le espera a Yamaha, por haber decidido, de forma unilateral, no participar en la prueba.

"Se trata de un contrato comercial que no podemos discutir públicamente. Hablaremos con Yamaha y a partir de ahí, si se decide algo, se comunicará. Pero, a día de hoy, nuestra relación con ellos es comercial y, como siempre decimos, en la parte deportiva ni queremos estar, ni estamos. Eso es cosa de la FIM", matizó, trasladando la potestad sancionadora a la Federación, que es quien la tiene.

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