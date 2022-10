Espargaró: Un inicio difícil del fin de semana más importante del año

Aleix Espargaró no está viviendo sus mejores semanas de la temporada. El de Granollers, tercer clasificado de la general a 27 puntos de Pecco Bagnaia, podría tener en el Gran Premio de Malasia su último cartucho para mantener vivas sus aspiraciones al título.

El propio piloto reconoció que este era el fin de semana para "parar a Bagnaia", pero no ha empezado el fin de semana con buen pie. En la FP1 solo completó cinco giros a Sepang, y la lluvia de la FP2 le impidió mejorar sus registros de la matinal.

"Un inicio difícil del fin de semana más importante del año", calificó Aleix al término de la jornada. "Tuve un problema grave con el embrague en mi primera salida, paré y volví a salir, y sufrí una caída debido a ese problema. Con la segunda moto, di la vuelta de salida y me saltó una alarma en la pantalla, así que tuve que parar por un problema en el motor", explicó.

Tampoco se respira el mejor de los ambientes en el box italiano, especialmente después de las críticas de Espargaró la semana pasada en Australia. "Fui un poco crítico con nuestro rendimiento después de las últimas carreras, en Australia, y parece que para Aprilia fui demasiado duro. Ahora que se analice lo que ha pasado en el primer ensayo libre. Los resultados están ahí", se defiende.

"En la segunda parte de la temporada no hemos estado al nivel de la primera, y yo no puedo hacer más. Creo en este equipo y creo que el año que viene podemos volver a pelear por el título si hacemos las cosas como en la primera parte de la temporada. Si hubiéramos seguido aquella línea ahora sería líder".

Lo cierto es que costó ver a Aleix en el podio después del parón veraniego, y no es la primera vez que las vacaciones estivales marcan un cambio de tendencia en sus resultados. "Es el tercer año que tenemos estos problemas, que somos lentos en la segunda parte de la temporada. Pero es algo que tenemos que hablar internamente. No creo que sea difícil de arreglar. La moto es la misma desde la pretemporada, pero no puedes llegar a desarrollarla durante la temporada. Pero ahora no puedo adelantar a nadie en la recta, y en pretemporada la Aprilia era muy rápida".

"Aprilia aprendió mucho este año", continuó. "Cómo manejar la presión de estar en lo más alto del campeonato. Yo, como piloto, también aprendí a manejar la presión, a pelear por los podios, por las victorias y por las pole. Yo creo que el año que viene será mejor. Pero en la segunda parte del año cometimos errores y no siento que tengamos aquella velocidad. Tampoco pensaba que la Aprilia fuera la mejor moto entonces, ni tampoco que ahora sea la peor".

Pero, pese a los roces propios de estarse jugando un título, Aleix se siente "querido" en Noale. "Estoy muy orgulloso del trabajo hecho y de esta moto. Pero creo que eso no es suficiente para pelear por el título. Creo que Aprilia me quieren porque soy honesto. Pero cuando critico, es porque creo que los chicos son capaces de dar más".