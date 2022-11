Espargaró: Para otros ser tercero no es nada, para mí es un sueño

Cheste.- Hasta el Gran Premio de Aragón Aleix Espargaró estaba metido de lleno en la lucha por el título Mundial, pero la gira asiática arrasó con sus opciones y las de Aprilia de completar una temporada que apuntaba a ser histórica. El corredor español se resiste, aún, a dejarse llevar por este mal fin de curso del equipo de Noale y considera que acabar en el podio del campeonato sería un gran logro, sobre todo para alguien que nunca había estado en esta situación".

"Para Marc Márquez o cualquier otro de estos ser tercero no es nada, pero para mi, que nunca he estado luchando ni por acabar entre los diez primeros, sería un sueño lograrlo", aseguró el piloto de Aprilia utilizando otras palabras.

"Esta todo muy apretado, no he hecho una buena vuelta en la Q2, tenemos buen ritmo y solo necesitamos hacer una buena salida para que podamos hacer una carrera buena", introdujo.

"Realmente me gustaría terminar el campeonato luchando con los mejores en el primer grupo, pero el objetivo principal es acabar, sin ninguna duda, terceros del Mundial. Cualquier posición que me de esa plaza me vale", dijo pragmático.

Aleix se juega el podio del Mundial con un Enea Bastianini que saldrá desde la 13º posición de la parrilla.

"No voy a pedir que me digan su posición, sobre todo en la primera parte, debo salir a hacer mi carrera, luego, en la parte final si Enea está delante lo voy a ver, si está detrás sí me van a informar un poco", explicó.

Fuera de la lucha por el título, la pelea se centra entre Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo.

"Fabio tiene pocas opciones, muy pocas. Me ha sorprendido porque va más rápido de lo que pensaba, tiene ritmo para ganar pero luego tienen que pasar dos cosas, la primera que Pecco no termine y la segunda que Ducati le deje ganar, que me parece más difícil aún que lo otro".

Aleix recordó que además de su tercer puesto, se juegan el del equipo y el de constructores.

"Sería bonito lograrlos, veremos lo que podemos hacer, estamos muy motivados".

Lo que está claro es que después de estar luchando por el título, pelear ahora por ser solo tercero no parece lo mismo.

"Es brutal luchar por ser tercero. Para Marc Márquez o cualquier otro no es nada ser tercero del Mundial, pero para cualquier otro que nunca ha hecho de los diez primeros es un sueño".

Lo que si da un poco de pena es que tras una temporada tan brillante se haya derrumbado todo un poco a última hora.

"No, aún no. Lo que me queda por conseguir este fin de semana aún es tan grande, ser tercero del mundo luchando contra ocho Ducati, con las dos Suzuki que volaban, contra Repsol Honda, ser el primer español que hay muchos y todos buenísimos, es tan grande aún este objetivo que aún no me da pena. Luego ya habrá tiempo de analizar lo que ha pasado, porque hasta hace una semana estábamos luchando por el título y se ha escapado, y hay que analizar el motivo. Pero ya habrá tiempo, ahora el objetivo que tenemos aún por conseguir es tan grande que debemos centrarnos solo en eso", zanjó el de Granollers.

