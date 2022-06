Espargaró no descarta cuatro españoles en Aprilia para 2023

Dos semanas después del grave error que protagonizó en la penúltima vuelta del Gran Premio de Catalunya, Aleix Espargaró debe seguir respondiendo preguntas al respecto, pero lejos de ser un tema que parezca afectarle, el corredor de Aprilia no tuvo inconveniente en dar detalles de sus sensaciones y sentimientos durante las horas y días siguientes a lo sucedido.

Si el jueves en la previa del Gran Premio de Alemania reconocía que el domingo de Barcelona no pudo dormir, y que tuvo que irse de vacaciones con su familia para olvidar lo sucedido, este viernes volvió a dar explicaciones cuando le preguntaron si estar con sus hijos había sido clave para recuperarse.

"Me fue muy bien ir a Disneyland, pero en realidad paso mucho tiempo con ellos. Necesitaba salir de la rutina, y eso que me flipa mi rutina. Yo no hago nada; no voy de fiesta, no salgo con amigos, solo salgo en bicicleta y paso las tardes en casa con mis hijos. Pero después de Barcelona tenía la sensación de que tenía que hacer algo distinto", explicó.

Para Aleix este año todo está siendo ‘nuevo’, nunca en su larga carrera había estado luchando por el campeonato.

"Las reacciones que tuve después del error en Barcelona fueron raras; nunca antes las había experimentado. No pude dormir ni el martes ni el miércoles, estaba cabreado mientras comía con mi mujer. No sé ni por qué me sentía de esa manera, porque mi temporada es fantástica y todo me va bien en la vida", reconoció.

El de Granollers admitió también que, por primera vez, siente una fuerte presión.

"La presión a la que estoy sometido este año no la había sentido nunca. Fabio (Quartararo) tiene 23 años, de modo que tiene tiempo de ganar diez títulos. Yo no podré ganar campeonatos con 40 años, así que estoy muy centrado en tratar de aprovechar esta oportunidad. Puede que eso fuera la razón de mi reacción", trató de entender.

Espargaró descartó hacer cambios en la forma en que recibe la información del número de giros que restan en carrera.

"Lo de Barcelona fue mi culpa, y no volverá a pasar. No creo que sea necesario añadir el contador de vueltas en el tablero de mandos, porque allí tiene que ir la información importante. No me había pasado en 15 años, y espero que no me vuelva a suceder", zanjó ese tema.

Por último, le pidieron al corredor español que analizara el mercado en clave Aprilia, ya que hay dos huecos libres en la nueva formación satélite de la casa de Noale para 2023, para donde suenan varios pilotos, la mayoría españoles.

"Aprilia no tendría ningún problema en que los cuatro pilotos fueran españoles. Uno de los que más le gusta a Massimo Rivola es español y joven; es el que más le gusta. A mí, Raúl Fernández me parece un buen piloto. Lo que hizo el año pasado es muy fuerte", en referencia al subcampeonato de Moto2 en su año de rookie.

