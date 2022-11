Espargaró: Honda "perdió tiempo y dinero conmigo" en 2022

Pol Espargaró regresa a KTM en 2023 con el Tech3, ahora refundado como GasGas, después de un bienio muy complicado en las filas de Honda. El de Granollers, al igual que sus compañeros de marca, nunca terminó de ir rápido sobre la RC213V, y la relación terminó por romperse a mediados de 2022.

El pequeño de los hermanos Espargaró criticó duramente la política de desarrollo de la marca del ala dorada, y le resultó "difícil de aceptar" la decisión del equipo de no enviarle evoluciones tras su fichaje por KTM.

El curso fue muy duro para Pol, que terminó el año en el 16º puesto de la clasificación general y solo consiguió subir al podio en la cita inaugural de Qatar.

Espargaró no dudó en hacer saber sus dificultades en el equipo nipón, y en las últimas pruebas de la temporada llegó a declarar que solo se había sentido piloto oficial un año, mientras que en 2022 tuvo que hacer frente a "los mismos problemas cada fin de semana".

La falta de evoluciones una vez firmó con Poncharal es algo que Pol no terminó de entender, y según él es la primera vez que vivió un momento así en su carrera. "En KTM, hasta Valencia, estuve probando cosas nuevas", recordó.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

"En Valencia probé por primera vez el regulador de altura trasero para ellos [KTM], que ahora es algo importante. Lo probé en la última carrera y les ayudé a mejorarlo", señaló el español.

"Son diferentes formas de trabajar. Creo que la que estoy dejando atrás es la incorrecta, realmente lo creo, pero es su forma de hacer las cosas. No soy nadie para decirles cómo tienen que trabajar, sólo soy un piloto que va en moto, nada más".

"Es difícil de aceptar, pero al fin y al cabo, acaba en el mismo sitio. No es mi fábrica, no es mi moto, solo soy un tío al que le pagan por pilotar una moto, eso es todo. Hago lo que ellos quieren".

"Es obvio que no me gusta, y siento que estuvieron perdiendo su tiempo y su dinero conmigo, porque podría haber estado motivado y a tope y haciendo resultados y disfrutando más de las cosas".

"Pero al final, no sé si no lo hacen porque no quieren o porque no pueden, así que este es el punto en el que estoy ahora".

En declaraciones durante el último gran premio del año, en Valencia, Espargaró expresó su decepción por su paso por la escudería y dijo estar "triste" por la situación.

"Siento que solo fui piloto oficial de Honda durante un año. Este año [2022] ha sido cíclico, con los mismos problemas cada fin de semana, cada carrera, y sufriendo".

"Cuando tengo problemas, [cambiar cosas] suele ser la manera de encontrar una solución. No todos los pilotos tienen el mismo estilo de pilotaje, por lo que hay que adaptar la moto a cada uno, y es así como se mejora, pero no ha sido el caso".

"Así que estoy triste por esta situación, porque creo que tenía mucho potencial. Fui uno de los mejores en la pretemporada y también en Qatar, pero desde entonces los resultados empezaron a torcerse".

Espargaró dijo que sus dos años en Honda habían sido "los dos años más difíciles" de su "carrera deportiva", y reveló que habían terminado afectado a su vida personal.

"De las cosas buenas se aprende mucho, pero de las malas creo que se aprende aún más: a gestionar las situaciones malas y estresantes".

"Puedo decir que estos dos años han sido los más difíciles de mi carrera deportiva, porque no es lo mismo hacer malos resultados vistiendo colores normales en una moto normal. Hacerlo llevando estos colores es súper doloroso.

"Es algo que me ha afectado mucho en mi vida personal, sinceramente. Tengo dos hijas en casa que tienen dos años, y me costaba disfrutar de ellas mientras hacía esos resultados".

"Sobre todo aprendes que los buenos momentos hay que disfrutarlos, porque son cortos y rápidos, y los malos momentos aquí [MotoGP] duelen mucho, porque todo el mundo te está viendo".

"Así que espero que el año que viene y los dos siguientes vengan cosas buenas y pueda disfrutarlas un poco más gracias a estas dos temporadas".