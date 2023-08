El de Aprilia ya fue el más rápido el viernes en seco, pero la lluvia del sábado desdibujó sus planes y acabó teniendo que salir 12º en la parrilla. Incluso Pecco Bagnaia dudo del ritmo de Aleix Espargaró al hacer notar que su giro rápido de la Práctica había sido con la tercera goma blanda que montaba. Espargaró no abrió la boca, bajó la cabeza y salió este domingo convencido de sus posibilidades. La exhibición de pilotaje, pasando de la 12ª posición a la victoria, en la última vuelta y adelantando al campeón del mundo, no dejan duda sobre la categoría del español y las prestaciones de la Aprilia.

"Ha sido de locos desde la primera vuelta, incluso saliendo el 12º me sentía fantástico, invencible, mi plan era adelantar y escaparme, pero con la lluvia he mantenido la calma y he dejado que fuera Pecco el que abriera pista, al final ha empezado a resbalar todo y ha sido de órdago", ha dicho Aleix nada más bajarse de la moto a modo de resumen.

En un momento de la carrera se vio un extraño gesto tocándose el casco con violencia que disparó todas las alarmas.

"Ha empezado a llover y he tenido que quitarme el protector de la pantalla porque había mosquitos y agua, y no veía, lo he hecho en medio de una curva con un gesto rápido", explicó el ganador en Silverstone.

"Hay días, y yo no he tenido muchos en mi vida, que sales y notas que te sientes invencible, hoy era uno de ellos. Solo salir lo he notado, me lo he tomado con calma, pero cuando he visto el hueco he ido para adelante. Ha habido un momento que quería pasar a Pecco, pero he visto que él guardaba mucho neumático y he decidido esperar detrás, después ha empezado a llover y ha sido el caos", ha explicado ya tras la celebración en el podio.

Podio: ganador Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido una carrera un poco rara, en seco me notaba muy bien, la moto iba fantástica, cuando ha empezado a llover me he venido un poco abajo, pero luego he visto que tenia más que ellos y me he vendido a arriba otra vez".

"Lo difícil era hacer lo que ha hecho Pecco, abrir la carrera con al lluvia, pero sabía que era más rápido y que podía ganar".

En el adelantamiento final para la victoria, la tracción de la Aprilia ha aplastado a la Ducati.

"Cuando estaban Bagnaia y Marco Bezzecchi escapados al principio les he recortado muy rápido, he cortado gas en algunos puntos para no pasar a Pecco, tenía mucha más tracción y ritmo, podría haber pasado e irme sin problema, pero con la lluvia he cambiado el plan, hoy la Aprilia tenía mucha tracción", valoró.

A diferencia de Argentina el año pasado, en su primera victoria mundialista, esta vez Aleix ha podido celebrarlo junto a su dos hijos, Max y Mia.

"Hoy lo disfrutaremos con mis peques, me ha hecho mucha ilusión que estuvieran aquí, hoy por la mañana mi hijo me ha dicho, 'ponte con los de delante que si no, no te veo por la tele' y he tenido que hacerle caso", ha zanjado Aleix con una sonrisa de felicidad absoluta.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 37 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 38 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 42 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images