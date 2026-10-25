Declaraciones

MotoGP GP de Australia

"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi

En Ducati son conscientes de que la carrera en Phillip Island era una oportunidad única para dejar, prácticamente, sentenciado el campeonato, pero entienden la cancelación.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 25 oct 2026, 10:42

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Con Jorge Martín lesionado, Marc Márquez en pole position y en unas condiciones extremas en las que el español de Ducati se mueve como pez en el agua, la carrera de este domingo en Phillips Island se presentaba como una oportunidad única para dar un hachazo casi definitivo al campeonato si los 25 puntos caían del lado del #93, una posibilidad que, finalmente, se fue al limbo tras cancelarse la carrera por las malas condiciones que impedía volar al helicóptero medicalizado.

"Sin duda es una ocasión perdida para nosotros pero la seguridad es lo primero", concedió Davide Tardozzi, team manager del equipo oficial de Ducati.

"El helicóptero no podía volar en estas condiciones y entendemos que es lógico que se haya cancelado la carrera", añadía el veterano ex piloto.

Para Tardozzi, la cancelación de la carrera y las noticias que llegan desde el hospital de Jorge Martín, dejan las cosas un poco como estaban antes de la lesión.

"Hemos sabido que la fractura no es tan problemática para Jorge y que podrá correr en Sepang. Es un adversario difícil, autentico y lo conocemos bien, estoy seguro que tratara de correr el próximo domingo", pronostica el italiano, que no quiere confiarse, pese a que el tercer clasificado, Marco Bezzecchi, está ya a 50 puntos de Márquez en la general. "Tenemos 50 puntos con Bezzecchi, que son muchos o pocos", según cómo se mire, dejó el enigma.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además del problema del helicóptero médico, que no podía volar, las condiciones en la pista tampoco eran las óptimas en Phillip Island. "En estas condiciones, sobre todo por el frío, hacer 27 vueltas habría sido terrible para los pilotos", aceptó, pese que Márquez, en estas situaciones, siempre es capaz de sacar un plus.

"En estas condiciones Marc era el favorito, pero no es el caso correr, la seguridad es primordial no hay helicóptero y las condiciones no son buenas".

"Marc sabia que podía ganar y sumar 25 puntos, pero la seguridad es lo primero, insisto", subrayó el italiano, que sabe perfectamente que en una pista así, con frío y con agua, igual se puede ganar que caerse y lesionarse.

En solo cinco días, la acción volverá en Malasia, donde se celebra el próximo gran premio, una pista que puede ir bien a los intereses de Ducati.

"Creo que en Malasia podemos tener buenos resultados, siempre hemos sido fuertes allí. También Aprilia en el test de pretemporada se mostró fuerte en Sepang y lo será en Qatar. De las carreras que restan, en Malasia y Valencia nos podemos defender bien; y en Qatar y Portimao nos costará más", auguró Tardozzi.

"Es una pena que no se haya podido celebrar la carrera, pero la seguridad debe estar por delante de todo. Sin embargo, no es justo que Phillip Island tenga que despedirse con una carrera cancelada", dijo Márquez, por su parte, tras la pequeña exhibicición de dos vueltas que dieron los pilotos en Phillip Island tras anunciarse la cancelación de la carrera. "Guardo grandes recuerdos de este circuito, el último la pole de ayer o la victoria de 2024; siempre Phillips Island lo recordaré como uno de mis circuitos favoritos", añadió el #93.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



24 min



Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo





Phillip Island se despide de MotoGP con una carrera cancelada por el mal clima



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



6 h



Phillip Island se despide de MotoGP con una carrera cancelada por el mal clima





El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



19 h



El calvario interminable de Jorge Martín desde que fichó por Aprilia

More from

Marc Márquez





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



28 min



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia





Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



22 h



Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia





Márquez admite que arriesgó al máximo para lograr los 12 puntos en la sprint de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



1 d



Márquez admite que arriesgó al máximo para lograr los 12 puntos en la sprint de Australia

More from

Ducati





Marc Márquez: "En la primera mitad de 2026, lo único que quería hacer los domingos era tirarme en el sofá"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



22 h



Marc Márquez: "En la primera mitad de 2026, lo único que quería hacer los domingos era tirarme en el sofá"





Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 d



Márquez explica la gran fortaleza de Jorge Martín: "pilota por instinto, simplemente ataca"





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



13 min



"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi





Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



17 min



Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”





Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



24 min



Aprilia no sabe si la cancelación del GP de Australia beneficia o perjudica al equipo





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



28 min



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete