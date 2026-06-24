Los 11 equipos de MotoGP firman el nuevo acuerdo hasta 2031

En Brno, MotoGP anunció un nuevo acuerdo comercial con los cinco constructores implicados en el campeonato, que abarca el período 2027-2031. Unos días más tarde, les toca a los 11 equipos, las cinco estructuras de fábrica y las seis formaciones independientes, formalizar su presencia en el campeonato por la misma duración.

"La firma del acuerdo con los equipos es un punto de inflexión para MotoGP, al establecer el marco que guiará el campeonato al menos hasta 2031", celebra Carmelo Ezpeleta, director general de MotoGP Group. "Junto con los constructores, la FIM y las partes interesadas en el paddock, hemos sentado bases sólidas para la próxima era del campeonato."

Ezpeleta apunta a un "crecimiento de la audiencia mundial y la creación de un mayor valor para los aficionados, los socios y los participantes". Para lograrlo, MotoGP promete "reforzar" el papel de los equipos en el funcionamiento del campeonato.

Liberty Media, que tomó el control de MotoGP el año pasado, deseaba mayores esfuerzos por parte de los equipos en comunicación y marketing. Este nuevo papel se formalizó en el nuevo contrato, que "reconoce la importancia de mantener 11 equipos en pie de igualdad, cada uno dotado de una identidad, una historia y una imagen de marca propias" según el comunicado de prensa de MotoGP.

"Los acuerdos prevén compromisos reforzados en materia de promoción y marketing en todo el paddock, lo que contribuirá a aumentar la notoriedad de los equipos, los pilotos y el campeonato a escala mundial", puede leerse en el anuncio. "Al reforzar la visibilidad y la identidad propia de cada equipo, MotoGP estrechará los vínculos con sus aficionados y abrirá nuevas perspectivas de crecimiento comercial en todos los mercados."

Las negociaciones fueron largas, ya que los constructores pedían una parte de los ingresos percibidos por el campeonato y ya no una cantidad fija, lo que no obtuvieron. No obstante, el nuevo contrato ofrece un marco que los equipos consideran satisfactorio.

"Este acuerdo representa un avance muy importante, que aporta a todos los equipos la estabilidad, la confianza y los recursos necesarios para seguir invirtiendo en el campeonato a través de proyectos deportivos de alto nivel y a largo plazo", declaró Lucio Cecchinello, jefe de LCR pero también representante de los equipos a través de la IRTA.

"Quiero agradecer sinceramente a MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta y a todos los equipos por el espíritu constructivo que han demostrado a lo largo de las conversaciones."

"Este proceso ha exigido tiempo, atención y sentido de la responsabilidad por parte de todas las partes, pero no cabe duda de que el resultado final es extremadamente positivo para el futuro de nuestro deporte y para el espectáculo de clase mundial que MotoGP sigue ofreciendo."