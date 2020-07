Ezpeleta: En MotoGP no hay racismo

A punto de cumplir 74 años, Carmelo Ezpeleta (Barcelona, 1946) se ha pasado el reciente confinamiento tratando de volver a poner en marcha un Mundial de MotoGP que irremediablemente pasará a la historia como el del coronavirus.

El ejecutivo de mayor rango de Dorna, el promotor del certamen, ha perdido siete kilos en los últimos meses, y, según reconoce en esta charla con Motorsport.com, se encuentra “más fuerte que nunca”. Ese brío le irá de perlas cuando, en menos de dos semanas, las motos vuelvan a salir a la pista en Jerez.

Pregunta. ¿Qué mensaje transmitirá a quienes vayan a ir a Jerez?

Respuesta. Que vayan con mucho cuidad. Hemos hecho un esfuerzo bestial y es en favor de todos los que estamos metidos en el Mundial. Yo espero que las cosas cambien para mejor, pero tal vez van a peor. El protocolo que pondremos en práctica se creó en el peor momento de la pandemia, y creo que es válido en el peor de los escenarios. Si lo respetamos todo saldrá bien, pero las medidas son severas porque aún no estamos en condiciones de suavizarlas.

P. Pero hasta hace unos días parecía incluso posible que en Jerez hubiera público.

R. Jerez planteó la posibilidad de que un número reducido de espectadores pudiera asistir al gran premio. Pero desde nuestro punto de vista habría sido una bomba. Imagínese que van 10.000 personas. Habría sido inviable controlarlos a todos. Yo estoy abierto a cualquier planteamiento, pero tiene que ser razonable.

P. ¿Qué le pasará a quién se salte el protocolo?

R. No iremos persiguiendo a la gente, pero quien haga el tonto y se contagie, se irá fuera. Si vemos a un miembro del paddock en un bar le haremos un test, y si el resultado es positivo le expulsaremos a él y a todos los que puedan haberse infectado. Para ello nos valdremos de una aplicación de geolocalización. Pero también le digo que yo tengo mucha confianza en la gente, creo que todos los que trabajamos en el campeonato somos conscientes de la gravedad del asunto. Estamos saliendo de una situación de la que había dudas acerca de si íbamos a poder salir. Ya sé que se hace duro estar en Jerez y no cenar en alguna de las ventas de alrededor del circuito, pero es que era eso o ni siquiera poder ir a Jerez.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna

P. ¿Confía en que todos los equipos de Moto2 y Moto3 puedan terminar el año?

R. Yo creo que el factor económico no debe servir de excusa, porque si todo va bien celebraremos un mínimo de 13 grandes premios y Dorna les pagará aquello que corresponde, sin rebajas.

P. ¿En todo este proceso ha habido alguien que no haya respondido como usted esperaba?

R. Ha habido quien no ha respondido de la forma adecuada, pero ya me lo esperaba. Después de 30 años nos conocemos todos.

P. De todo lo que ha sucedido, ¿qué es lo que peor ha digerido?

R. Que este año la temporada se presentaba apasionante. Y de repente se fue todo al traste.

P. ¿Hasta qué punto es realista pensar que el calendario tendrá más de las 13 carreras confirmadas hasta ahora?

R. Pues ahora no se lo puedo decir porque faltan más de 20 días para la fecha límite que pusimos para decidirlo (31 de julio). Si ese plazo expirara ahora me vería obligado a decir que no iríamos a correr fuera de Europa. Por eso estiramos los plazos al máximo. Todos los equipos y los pilotos sabrán exactamente cuántas pruebas habrá cuando se hayan celebrado dos. No sería justo alargar más la incertidumbre. Como máximo habrá 16 grandes premios, porque tenemos un compromiso con los equipos de que el curso no termine después del 13 de diciembre.

P. Si no se corre ni en América ni en Asia, ¿existe la posibilidad de disputar alguna otra cita en Europa?

R. No, de ninguna manera.

P. Ya es curioso que el año en el que el Mundial de F1 parece que visitará Mugello por primera vez, el de MotoGP no vaya.

R. Es normal que así sea. Hablamos con el circuito y nos comentaron que la situación era delicada. Mugello no tiene tantos apoyos económicos como San Marino para llevar a cabo un gran premio de MotoGP. Entiendo que la F1 sí vaya allí por varios motivos. Primero porque es una ocasión única para que Ferrari corra en su circuito, y segundo, porque lo harán coincidir con su Gran Premio número 1000. Ya he hablado con Ferrari, porque estaban un poco preocupados por el hecho de que nosotros no fuéramos a ir, y les comenté que no había ningún problema. Entendemos perfectamente la situación.

P. ¿La rotación de los cinco grandes premios en la Península Ibérica puede verse alterada tras esta pandemia?

R. La situación del mundo a partir del año que viene no será la misma que teníamos hasta ahora. No estoy en condiciones de decir que el calendario de 2022 será el que planeábamos antes del coronavirus. Tenemos los contratos de las rotaciones, algunos de ellos firmados y otros, pactados. Pero ni siquiera sé si podremos celebrar 22 grandes premios. Nos tendremos adaptar a las circunstancias igual que lo hemos hecho este año. También dependerá de si se encuentra la vacuna del coronavirus. Si no la hay para entonces, igual habrá que celebrar menos carreras y rotar entre todas. No vamos a hacer es negarnos a nada. Lo que sí tengo claro es que no podemos prescindir de lo mejor que tenemos, que es el nivel de competitividad que se ve en pista. Tener 15 o 16 motos en un segundo es lo que hay que preservar.

P. Pero el coronavirus eso tampoco lo puso en riesgo.

R. No, pero sí hubo quien quiso eliminar una de las dos motos en MotoGP. Casi nadie estuvo a favor. Eso suponía un ahorro muy relativo y habría tenido un impacto muy importante en el espectáculo. Las carreras flag to flag son estupendas, y que un corredor pueda disputar la carrera el domingo con esa segunda moto después de caerse en el warm up, también. En eso no hemos ahorrado ni queremos hacerlo.

P. Yamaha y Rossi parecen bastante optimistas con la posibilidad de encontrarse en 2021.

R. Pues si ellos son optimistas, yo todavía más. Espero que se entiendan porque allí encaja todo. Si las condiciones que se le presentan son interesantes, él está para seguir porque lo que quiere es correr. Y creo que Petronas estaría encantado de tener a alguien como Vale.

P. ¿Qué le sugiera todo el movimiento contra el racismo que promueve la Fórmula 1?

R. Estar en contra del racismo no es solo estarlo en contra de aquellos que atentan contra los afroamericanos. Nosotros ese problema no lo tenemos porque aquí han corrido pilotos de casi todas las razas. Evidentemente que estamos en contra de cualquier tipo de racismo y nos hemos manifestado muchas veces en ese sentido.

P. ¿Se han planteado concentrar los grandes premios y hacerlos de dos días?

R. Ya lo miramos hace tiempo y no sirve para nada. El ahorro era mínimo y arriesgábamos en ese elemento deportivo que no queremos perder.

↓ 25 motos con decoraciones especiales en MotoGP ↓