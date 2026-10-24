MotoGP GP de Australia
Martín, con la mano inmovilizada tras dura caída, duda para la carrera del domingo en Australia
Jorge Martín sufrió una fea caída durante la sprint del GP de Australia de MotoGP, cuando luchaba con Marc Márquez por la victoria. El piloto se lesionó la mano derecha mientras se esperan noticias del parte médico.
Oriol Puigdemont
Publicado: 24 oct 2026, 5:25
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Muy malas noticias para Jorge Martín, que empezó el Gran Premio de Australia líder del campeonato con dos puntos sobre Marc Márquez y que este sábado sufrió una dura caída durante la sprint en Phillip Island que le aleja de la lucha por un campeoanto que ahora lidera el de Ducati con 10 puntos sobre el madrileño y 50 sobre Marc Bezzechi.
Martín salía cuarto en parrilla, pero en la primera curva ya estaba segundo po detrás del poleman Márquez, con el que inició un toma y daca que duró ocho vueltas de las 13 a las que estaba programada la carrera sprint. Martín logró pasar en varias ocasiones a un Marc que, tirando de experiencia y galones, aprovechaba cada oportunidad para pasar a su rival y tratar de ralentizar el ritmo, ya que con aire libre delante el de Aprilia era capaz de rofar en 1.27 sin dificultad, mientras a Márquez le costaba.
En la octava vuelta, Martín pasó a Marc y este se la devolvió y al llegar a la rapidísima octaba curva, un giro plano a derechas, el de Aprilia se fue ligeramente fuera de la línea y cuando intento forzar la moto para volver a la curva se cayó, dando muchas vueltas de campana sobre sí mismo en la grava.
Jorge Martín tras salir este sábado del centro médico en Phillip Island
Foto de: Pantallazo DAZN
Ese duro golpe acabó con Martín en una camilla dirección al centro médico, del que salió 30 minutos despues con la mano derecha inmovilizada y, todo apunta, a que con muy pocas probabilidades de poder salir este domingo a la carrera de Australia.
Vamos a ir actualizando esta págia con las novedades en torno a la lesión del pilotos de Aprilia
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