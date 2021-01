Malestar en Ducati por las palabras de Dovizioso en los medios

Andrea Dovizioso no tardó ni 10 días en abrir la boca tras finalizar su contrato con Ducati el pasado 31 de diciembre y airear el mal ambiente que se ha respirado en el equipo en los últimos tiempos. El pasado sábado concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde se despachó a gusto.

El italiano, que ha permanecido ocho años en el equipo oficial de Borgo Panigale y ha conseguido 14 victorias con ellos, habló de la mala relación que ha mantenido desde hace tiempo con Gigi Dall'Igna, a quien acusó directamente de provocar su salida de Ducati.

"En una reunión técnica de 2019 [...], Gigi se sintió atacado, golpeado. Creo que en ese momento cerró las puertas. Luego, en 2020, se hicieron declaraciones sobre mi motivación. Se dijo que yo quería esto, y lo otro. Todo mentira. Nunca hubo una oferta, no hubo negociaciones. Todavía no sabía que ya no me querían, pero lo que dijo fue la confirmación de que para Dall'Igna ya se había acabado después de la reunión de 2019", dijo Dovizioso entre otras cosas.

El ingeniero italiano atendió a los compañeros de Sky Sport Italia, donde contestó a las acusaciones de su ya expiloto y lamentó la vía que ha utilizado para lanzar esas acusaciones.

"Vimos la entrevista de Dovizioso: fue una relación muy larga, la más larga de la historia de Ducati, pero no creo que los medios de comunicación sean el lugar adecuado para hablar de ello", comentó Dall'Igna.

"Los dos dimos lo mejor de nosotros para conseguir el mejor resultado posible. Entre profesionales, las historias terminan. Lo siento cuando un piloto hace críticas como esas, tengo muchos colaboradores para tomar ciertas decisiones. Andrea ha sido un importante colaborador, pero las historias están destinadas a terminar y así fue".

Miller y Bagnaia aspiran al título de MotoGP en 2021 con Ducati

El responsable técnico del proyecto de Ducati también habló del nuevo capítulo que se abre para el equipo oficial este año con la llegada de los jóvenes Jack Miller y Pecco Bagnaia.

"Miller hizo un gran final de 2020, hizo unas carreras fantásticas, y si vuelve a estar en ese estado de forma, estará entre los aspirantes a llevarse el título. Pero Bagnaia también ha hecho grandes cosas en muchas carreras. Espero tener dos buenas bazas para luchar en el campeonato. Pecco necesita trabajar en la regularidad, especialmente en ciertos circuitos donde necesita sacar el máximo provecho de los neumáticos. En un año ha dado un salto de calidad increíble y si sigue mejorando, estará ahí", cierra.

Las 50 victorias de Ducati en MotoGP