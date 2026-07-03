Ducati renueva sus asociaciones con VR46 y Gresini para el MotoGP 2027

Gresini se convirtió el jueves en el primer equipo satélite de Ducati en anunciar un nuevo acuerdo para 2027 con la marca italiana, antes de que el Pertamina Enduro VR46 Racing Team de Valentino Rossi confirmara su propia extensión de contrato al día siguiente.

El nuevo acuerdo de tres años mantendrá a VR46 vinculado a Ducati hasta el final de la temporada 2029 como el 'Factory Supported Team' del fabricante, ampliando una asociación que comenzó en 2022.

Además de sus dos motos oficiales de fábrica, pilotadas por Marc Márquez y Pedro Acosta, Ducati añadirá cuatro prototipos más de la nueva DesmosediciGP de 850cc, que estarán en manos de Joan Mir y Daniel Holgado, en el box de Gresini, y Fermín Aldeguer, en el garaje de VR46.

El equipo de Rossi aún no ha confirmado a su segundo piloto, pero todo apunta a que será el italiano Nicolo Bulega, que este año lidera de forma abrumadora el WorldSBK con el equipo oficial de Bolonia.

Con el cambio en el reglamento técnico para 2027, Ducati está desarrollando un prototipo de 850cc que es más ligero, con menos aerodinámica, sin dispositivos de altura de marcha y con neumáticos Pirelli. En la primera carrera de la temporada, las seis motos de Ducati serán idénticas.

Sin embargo, el fabricante sigue manteniendo un doble estatus: motos 'full factory' y motos satélite. Mientras que las primeras recibirán las actualizaciones introducidas durante la temporada, las segundas, sobre el papel, empezarán y terminarán el año sin grandes cambios, por lo que el precio también es diferente.

Además de Márquez y Acosta, Aldeguer también compite como piloto contratado por Ducati, y en 2027 con VR46 disfrutará del estatus de piloto oficial con una moto 'full factory'. Como tal, Aldeguer recibirá los desarrollos introducidos por el equipo de fábrica en el siguiente gran premio en el que eso ocurra.

Gresini Racing seguirá siendo equipo satélite de Ducati. Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Mir también tendrá una moto 'oficial', aunque el piloto mallorquín está contratado por Gresini, que pagará la moto 'full factory' para el campeón del mundo de MotoGP de 2020.

Al igual que Mir, Holgado también está contratado por Gresini, pero tendrá una moto satélite GP27. Es decir, en principio, una sin grandes desarrollos.

La segunda moto del equipo VR46 también será una versión satélite, como la de Holgado, tanto si Bulega es el piloto como si no, aunque el italiano correrá bajo contrato con el fabricante de Bolonia.

Seis motos es el máximo por reglamento

Durante tres temporadas (2022-2024), Ducati contó con un despliegue de ocho máquinas en la parrilla de MotoGP, sumando al equipo Pramac a la lista. El equipo era considerado una estructura semioficial y llegó a ganar el campeonato del mundo con Jorge Martín en 2024.

Sin embargo, los desacuerdos entre el propietario del equipo, Paolo Campinoti, y la dirección de Ducati llevaron a una ruptura que terminó con Pramac asociándose con Yamaha.

La pérdida de esas dos motos, junto con el hecho de que Aprilia ahora cuenta con un equipo satélite, Trackhouse, ha llevado al fabricante con sede en Noale a desafiar el dominio de Ducati en MotoGP. Por esa razón, Bolonia intentó discretamente tomar medidas para atraer a un nuevo cliente y volver a la fórmula de ocho motos lo antes posible.

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La respuesta del promotor del campeonato fue introducir un cambio en el reglamento y prohibir más de seis motos idénticas en la parrilla, una norma que se hizo pública el 22 de junio.

Al mismo tiempo, la Grand Prix Commission anunció conjuntamente la eliminación de los dispositivos de altura de marcha y el aumento de la distancia entre pilotos en la parrilla para la salida.