La decisión de Ducati sobre sus pilotos 2023 será Mugello y Assen

Con Jack Miller en el segundo escalón del podio tras Bastianini, la fábrica de Borgo Panigale tuvo motivos para celebrar durante el Gran Premio de Francia. Sin embargo, al otro lado del box, la emoción de Pecco Bagnaia brillaba por su ausencia. Ducati dominó de viernes a domingo mostrándose increíblemente fuerte, pero sin lograr el resultado deseado con su punta de lanza.

El italiano fue al suelo del trazado francés en la última fase de la carrera, cuando iba segundo intentando coger la rueda a Enea Bastianini.

"Esta es una situación agridulce", comenzó Ciabatti. "Pecco [Bagnaia] era líder, pero luego cayó. Obviamente es una decepción, pero si miramos el fin de semana en su conjunto, la qualy, el récord, todo es positivo, a excepción de la carrera".

"El cero de Pecco no nos hace felices, pero habrá que analizar qué pasó en esa curva. Perdió la frenada antes de la curva 8, pero así son son las carreras. Lo bueno es que por lo que vimos en la pista, había tres Ducati delante de todos".

Pecco Bagnaia tiene asegurado el futuro en el equipo oficial para el próximo año, pero queda por ver quién será su compañero de box. Desde el inicio de la temporada, la batalla por el asiento libre deja la incertidumbre en manos de Jack Miller, Enea Bastianini y Jorge Martín, este último peleando al filo de los resultados.

De momento, es el italiano del equipo Gresini quien tiene más opciones que el español, que se fue al suelo en la carrera de Le Mans y fue protagonista de una temporada "que no estuvo a la altura de las expectativas".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En esa línea, Ciabatti explica cómo está gestionando Ducati esta situación desde una perspectiva de mercado:

"Siempre decimos que queremos asegurarnos de que Jorge [Martín] y Enea [Bastianini] están ahí. Pero también queremos ver si de alguna manera podemos continuar con Jack [Miller], porque es un gran piloto y lo amamos".

"Obviamente, creo que podemos ofrecerle algo que quizás no considere suficiente para él y tomar otra dirección. Por otro lado, [Jorge] Martín está teniendo una temporada complicada, pero ha hecho cosas fantásticas, y Enea [Bastianini] está luchando por el campeonato".

"[Johann] Zarco está haciendo carreras constantes, quizás le falte chispa para subir más veces al podio. Afortunadamente tenemos más de dos motos en parrilla y una buena relación con nuestros equipos independientes para encontrar una solución a este panorama".

La situación del mercado, sin embargo, ha cambiado con el anuncio de la marcha de Suzuki, aunque los equipos punteros parecen estar ya blindados a excepción de Honda, que está en conversaciones con Joan Mir. De momento, la única escudería dispuesta a hacer movimientos de mercado es KTM, que parece interesada en Alex Rins, pero también en Jack Miller.

Por otro lado, el manager de Enea Bastianini confirmó esta misma mañana que el italiano contará con una Ducati de fábrica en 2023 y 2024.

Ciabatti no expresa preocupación en ese sentido: "Creo que todo piloto que lleva una Ducati hoy en día se lo piensa dos veces antes de irse a otra parte, no solo porque la moto es muy competitiva, sino por el conjunto".

"No creo que haya muchas buenas oportunidades en el mercado. Veremos qué quiere hacer Honda, parece que no quieren seguir con Pol Espargaró, pero depende de ellos, no me preocupa. No creo que Aprilia quiera cambiar de piloto, Suzuki se va, quizás solo quede KTM como alternativa".

"Sin embargo, no veo el mercado tan activo, así que estoy bastante seguro de que los pilotos que pueden hacerlo bien con una Ducati escucharán lo que Ducati tiene para ofrecerles antes de irse a otra parte", concluyo el director deportivo de la fábrica italiana.