Ducati y su nueva era en MotoGP con estreno de pilotos y patrocinador

Después de dos años en los que Mission Winnow –una división tecnológica del grupo Philip Morris– ha ocupado la parte más destacada del carenado de la Desmosedici, la multinacional china de tecnología Lenovo aumenta su presencia y toma el relevo como patrocinador principal, además de darle nombre al equipo.

Ducati deja atrás una etapa de ocho años con Andrea Dovizioso, que en los dos últimos estuvo acompañado por Danilo Petrucci, y apuesta por la juventud. Jack Miller, de 26 años, y Pecco Bagnaia, de 24, promocionan desde el satélite Pramac.

"Hay momentos en la vida en los que necesitas un cambio, y creo que ahora es el momento de hacerlo", señaló el director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sobre la nueva alineación. "Estamos apostando por dos jóvenes pilotos que tienen mucha experiencia con Ducati, por lo que en cierto sentido hay continuidad y realmente creo en su talento".

“El inicio de una nueva temporada es siempre un momento especial y este año lo será todavía más, porque tenemos un equipo completamente renovado. Jack Miller y Pecco Bagnaia tienen un gran talento, son jóvenes pero tienen ya mucha experiencia con nuestra moto, tienen un gran potencial y creo que juntos podremos luchar no solo para defender el título de constructores conquistado en 2020, sino también por el título de pilotos".

"El reglamento de este año no nos ha permitido modificar algunos componentes de la moto, pero hemos podido trabajar durante el invierno en otros aspectos para intentar llegar preparados al inicio de la nueva temporada con una moto todavía más competitiva".

"Desde este año, además, podremos contar con un apoyo todavía más significativo por parte de Lenovo, nuestro partner desde 2018 y con quien hemos colaborado muy bien durante este tiempo. Estoy convencido que junto a ellos seremos capaces de obtener grandes resultados y hacer emocionar y divertir a los ducatistas durante la nueva temporada".

El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, comentó: "Jack y Pecco ya eran pilotos del equipo Pramac y se han incorporado al oficial. Así que creo que renovar el equipo con dos nuevos recursos ha sido la elección correcta para el futuro".

El australiano es ya todo un veterano de la categoría y el año pasado fue séptimo en el campeonato –a siete puntos de la tercera plaza– y consiguió cuatro podios. En Ducati ya le ven preparado para retos mayores y le señalan como un potencial candidato al título de MotoGP en 2021. Bagnaia solo afronta su tercera campaña en la categoría reina, pero también sabe lo que es subir al podio y se quedó a las puertas de conseguir su primera victoria en Misano.

Tanto Miller como Bagnaia llegan acompañados de los que han sido sus ingenieros de pista en los últimos años, Cristhian Pupulin y Christian Gabarrini, quien vuelve al equipo oficial de Ducati después de haber trabajado anteriormente con Casey Stoner y Jorge Lorenzo.

"Las emociones que he sentido al ver mi Desmosedici toda roja y ponerme el mono por primera vez han sido realmente increíbles", afirmó Miller. "Todavía tengo que darme cuenta que este año correré en el equipo oficial Ducati. Ha sido un trayecto largo para llegar hasta aquí, y vestirme finalmente de rojo me da una sensación de satisfacción enorme, además de la motivación justa para continuar trabajando con ganas y dedicación por mis objetivos futuros. No veo el momento de afrontar esta nueva aventura. Intentaré lograr resultados importantes esta temporada”.

Bagnaia apuntó: "Será una temporada muy importante para mí porque por primera vez vestiré los colores de un equipo oficial. Estoy orgulloso de haber logrado este primer objetivo y este año intentaré lograr resultados todavía mejores. Formar parte del equipo oficial Ducati siempre ha sido mi sueño: intentaré dar el máximo para no defraudar las expectativas que han depositado en mí y estoy convencido que tengo a mí disposición todo aquello que necesito para ser competitivo desde el principio y apuntar alto".

En cuanto a los colores de la moto, Ducati mantiene un diseño similar al de los últimos dos años, donde el rojo gana aún más presencia y Lenovo pasa a ocupar el lugar que en el pasado fue de Mission Winnow.

Ducati tratará de revalidar con Miller y Bagnaia el campeonato de constructores logrado en 2020, e intentará poner fin a una sequía de 13 temporadas sin el título de pilotos desde que Stoner lo logró en 2007.

