Ducati no cierra la puerta a Viñales

En los últimos meses se ha hablado de que la relación entre Gigi Dall'Igna y Andrea Dovizioso ya no es idílica, pero ahora parece que el director general de Ducati Corse y su principal piloto están de acuerdo en algo: el paquete actual no es suficiente para batir a Marc Márquez, por lo que en 2020 hace falta un esfuerzo mayor para dar ese paso que no ha llegado este año.

"Está claro que si repetimos lo que hemos hecho este año, no podemos ganar. Hemos perdido, y dudo mucho que en 2020 Márquez y Honda sean menos fuertes. Será necesario tanto para el equipo técnico como para los pilotos, poner algo más para alcanzar el objetivo", dijo Dall'Igna en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Los pilotos este año han señalado repetidamente los límites de la Desmosedici en mitad de curva, pero Dall'Igna ha asegurado que en Borgo Panigale no están trabajando solo en esa dirección en para 2020.

"Estamos trabajando en 360º. Los ingenieros no solo trabajan en el paso por curva. Es cierto que es el problema en el que más nos centramos, pero hay ideas para todas las áreas. Y también queremos mejorar donde ya estamos bien, donde tal vez incluso estamos mejor que los demás. Por ejemplo el motor: no nos hemos quedado parados, pero seguramente Honda ha progresado más que nosotros, y queremos mantener nuestros puntos fuertes. Nos gustaría volver a la diferencia que existía. Es difícil, pero es uno de nuestros objetivos".

Sin embargo, con un motor aún más potente, no hay miedo de empeorar el "giro" de la moto: "La Ducati no es que no gire porque sea la moto más potente, sino porque va mejor en otras situaciones. Es difícil lograr un compromiso que sea lo mejor para todas las áreas".

Los pilotos pidieron una mejora para el próximo año, y asegura que no sentido preguntarse si Ducati, con Márquez de piloto, habría ganado este mundial.

"Es un razonamiento inútil. Tengo un grupo de personas y tengo que ganar con ellos. Lo que podría hacer si tuviera a Einsten como técnico o a otro piloto son pensamientos que no te hacen sentir mejor".

Para el próximo año, casi todas las piezas en las alineaciones de los equipos están definidas. Queda la duda del futuro de Jorge Lorenzo, que en el verano europeo buscó salida rumbo a Ducati. Sin embargo, en el equipo italiano ya no están interesados en su regreso. "No, suficiente", respondió su ex jefe.

Sin embargo, se esperan más movimientos para 2021, pero dos de los más apetecibles, Marc Márquez y Fabio Quartararo, parecen estar destinados a permanecer en la órbita de Honda y Yamaha. Para Ducati, un nombre interesante podría ser el de Maverick Viñales.

"Es uno de esos pilotos que logró vencer a Márquez. Estamos evaluando cuál podría ser la mejor opción, la solución correcta. Sin embargo, no depende solo de nosotros", dijo Dall'Igna.

En el verano también hubo rumores relacionados con su posible marcha a KTM, algo que Dall'Igna quiso negar de una vez por todas, reafirmando su compromiso con el proyecto Ducati.

"Nunca he recibido una oferta de KTM. Mi objetivo es ganar el Mundial, y creo que en este momento Ducati es la mejor marca europea para intentar hacerlo. Y además no se deben descuidar las relaciones humanas establecidas. Aquí la situación, tanto desde el punto de vista técnico como humano, es realmente buena, sería una pena perder eso".

