En Ducati minimizan el “mediocre” paso por Silverstone: “No hay realmente motivos para preocuparse”

Después del dominio de Aprilia en Silverstone, con tripletes en la clasificación, en el sprint —el primero— y en la carrera, ¿debe Ducati preocuparse por la defensa de sus títulos? No cuenten con Gigi Dall'Igna para hacer sonar la alarma.

En las últimas temporadas, el circuito de Silverstone ha sonreído a menudo a Aprilia y fue en esta pista donde Marco Bezzecchi logró su primer triunfo con la RS-GP el año pasado, al término de una carrera animada. Tras la victoria de Raúl Fernández del pasado domingo, Dall'Igna reconoce la superioridad del clan rival en suelo británico, pero no lo convierte en una generalidad.

"Silverstone volvió a demostrar su imprevisibilidad, con un 12º ganador en otras tantas carreras", recordó el director general de Ducati en su tradicional columna de poscarrera en LinkedIn. "Esto también confirma que se trata de un circuito difícil y exigente para nosotros: tuvimos un fin de semana mediocre, que hay que olvidar rápido sacando al mismo tiempo las conclusiones necesarias."

"Bueno, no hay mucho que decir: nunca estuvimos realmente en la pelea. Desde la clasificación hasta la carrera del Gran Premio, nunca encontramos un buen ritmo por diferentes razones, y nunca tuvimos las sensaciones adecuadas sobre la moto. No es realmente motivo de preocupación."

"Tomamos buena nota de un circuito que nos devuelve brutalmente a la realidad de un campeonato duramente disputado frente a adversarios fuertes e indomables: ahora, la prioridad es recuperar el espíritu que teníamos antes del parón veraniego, entregarnos en cuerpo y alma y darlo todo, como siempre."

Álex Márquez fue el único que pudo plantear pelea a Aprilia en Silverstone. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dall'Igna quiere por tanto ver Silverstone como un caso aislado y espera una reacción en circuitos más favorables: "Simplemente, seguro que habrá días mejores por delante, será importante estar preparados cuando lleguen. Quedan muchas carreras y todo el mundo está destinado a atravesar momentos difíciles."

"En un campeonato excepcional como MotoGP, el éxito llega a quienes responden mejor a los desafíos cotidianos."

Rendimientos muy variables según los pilotos

Como después de cada fin de semana, el directivo italiano reparte sus puntos positivos y negativos entre los distintos pilotos de la marca. Esta vez, los honores son para los pilotos que disponen de la GP26 en los equipos satélite, Gresini y VR46, con Álex Márquez cuarto, dos posiciones por delante de Fabio Di Giannantonio.

"Álex Márquez fue el mejor piloto Ducati tanto el sábado como el domingo: un excelente piloto que supo mantener el interés de una carrera que terminó demasiado pronto para nuestro gusto. Un error cometido a mitad de carrera probablemente le costó un puesto en el podio, pero aun así volvió a demostrar de lo que era capaz, mostrando madurez y determinación, además de su gran velocidad."

"También llegaron buenas noticias del lado de Diggia, de vuelta en los puntos después de haber mostrado su constancia. Lo necesitaba, también mentalmente. Sumó puntos en el corazón de su excelente temporada y para un campeonato que sigue abierto e imprevisible."

En el campeonato, Fabio Di Giannantonio se ha quedado así a un punto de un Marc Márquez a la defensiva durante todo el fin de semana en Gran Bretaña. Solo pudo ser séptimo el domingo.

"Marc nunca estuvo en condiciones de seguir el ritmo de los mejores, con además su desafortunada sesión de clasificación, arruinada por una bandera amarilla en su última vuelta. Por razones muy concretas, nuestro resultado fue totalmente diferente al obtenido recientemente en Alemania. De hecho, fue justo lo contrario."

Marc Márquez Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"El propio Marc había advertido que sería una carrera difícil, y eso es exactamente lo que ocurrió. Hizo una buena salida y estuvo en las posiciones de podio el mayor tiempo posible, antes de ir retrocediendo progresivamente en la jerarquía, aunque siguió luchando con ahínco hasta que tuvo que conformarse con una carrera poco destacable, sin asumir riesgos innecesarios."

La situación era más preocupante del lado de Pecco Bagnaia, incapaz de pelear por los puntos en Silverstone y finalmente en el suelo el domingo. Gigi Dall'Igna piensa que el turinés se vio penalizado por sus dificultades para recuperarse de su operación de arm-pump.

"Pecco concluyó un fin de semana para olvidar con una caída; no hay nada más que añadir, salvo que el circuito británico ciertamente no era ideal para él después de su operación en el antebrazo —aunque no busca excusas, como confirman sus palabras."