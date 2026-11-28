MotoGP GP de Valencia
La salida abortada acaba con la Ducati de Marc Márquez en llamas en Valencia
Márquez sancionado en su sprint final en MotoGP por abandonar la parrilla de salida
Rachit Thukral
Publicado: 28 nov 2026, 14:33
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La Ducati de Marc Márquez se incendió en la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Valencia, después de que la largada fuera abortada debido a problemas técnicos.
El diez veces campeón del mundo formó en el segundo cajón de la parrilla para su última carrera sprint en MotoGP, pero se vio obligado a permanecer detenido durante un periodo prolongado mientras las luces rojas seguían encendidas por fallas técnicas.
Mientras varios pilotos, incluido el propio Márquez, levantaban las manos pidiendo que se abortara la salida, comenzó a salir humo de su GP26.
Márquez intentó llevar la Ducati hacia los pits, pero la moto se incendió rápidamente, acudiendo un oficial de la FIM en su auxilio.
Tras dejar caer su moto sobre la parrilla y correr hacia una distancia segura, Márquez regresó al garaje de Ducati, donde el equipo comenzó a preparar la segunda moto para él.
Dirección de carrera anunció poco después que una nueva carrera sprint comenzaría a las 15:25 horas a una distancia reducida de 12 vueltas —antes de retrasarla de manera indefinida—, implementándose el procedimiento de salida rápida (fast start).
A Márquez se le permitirá volver a ocupar su posición original en la parrilla, pero recibió una penalización de doble vuelta larga (double long lap) por haber abandonado la formación de salida.
Esto significa que el español enfrenta una batalla cuesta arriba para terminar en el podio durante su fin de semana de despedida en MotoGP.
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