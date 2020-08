Ducati no descarta a Lorenzo para reemplazar a Dovizioso

Al igual que Simone Battistella, agente del piloto, el ejecutivo de la marca de Borgo Panigale, el ejecutivo hizo una gira este sábado por todas las televisiones con derechos que se encuentran en el Red Bull Ring.

Hasta ahora, Ducati siempre había mantenido que el principal escollo que impedía certificar la continuidad de Andrea Dovizioso era el aspecto económico, un extremo que sorprendentemente ahora desmienten las dos partes.

La noticia del día: Dovizioso dejará Ducati a finales de 2020

En el contrato que une al de Forli con la compañía de Borgo Panigale y que expira a finales de este curso figura una cifra de sueldo base de seis millones de euros, una cantidad que se verá reducida en un porcentaje como consecuencia del acortamiento del calendario.

La irrupción del coronavirus ha hecho estragos en la firma boloñesa, que verá reducidas considerablemente sus ventas de este 2020, y eso ha llevado a reajustar los sueldos más altos. Y el de Dovizioso, era el número uno en ese sentido.

En este nuevo escenario, la distancia entre aquello que el subcampeón de los últimos tres años considera que es aceptable y lo que Ducati está en condiciones de ofrecerle, es demasiada como intentar siquiera sentarse a negociar

“La marcha de Dovi es una pena, evidentemente no estamos contentos. Pero no se han dado las condiciones para seguir. Ahora, la voluntad es la de rendir al máximo y tratar de pelear por el título. Ha sido Andrea quien nos ha comunicado que no quería seguir al terminar este año”, se explicó Ciabatti, que también confirmó que las tres opciones que se contemplan como posibles sustitutos del #04 son las de Pecco Bagnaia, Johann Zarco y Jorge Lorenzo.

“Aún no tenemos nada decidido, lo haremos antes de Misano. Seguramente queremos seguir con Zarco y Pecco. Jorge es una opción que ha estado encima de la mesa y puede que aún no esté”, cerró Ciabatti.

Las fotos de la última victoria de Lorenzo con Ducati