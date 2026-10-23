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Ducati dice que Aprilia “puede hacer lo que quiera” en medio de las charlas sobre órdenes de equipo en MotoGP

Ducati respondió a los comentarios de Aprilia sobre el uso de órdenes de equipo en un futuro próximo, mientras se intensifica la pelea por el título entre los dos fabricantes italianos

Rachit Thukral

Publicado: 23 oct 2026, 9:46

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Ducati dice que no le preocupa que Aprilia pueda aplicar órdenes de equipo en la recta final de la temporada 2026 de MotoGP, al señalar que su rival "puede hacer lo que quiera".

Con solo cinco rondas por disputarse en la temporada, el campeonato podría inclinarse en cualquier dirección, con Jorge Martin, de Aprilia, con una estrecha ventaja de dos puntos sobre la estrella de Ducati Marc Márquez.

Con tanto en juego, la posibilidad de las órdenes de equipo ha sido mencionada repetidamente, particularmente en Aprilia, que persigue su primer título mundial en la categoría reina.

Ducati no parece estar en posición de ordenar a sus pilotos que ayuden a Márquez, ya que el piloto de 33 años disfruta de una cómoda ventaja sobre sus compañeros de marca con la Desmosedici.

Ya el viernes, el piloto de 33 años afirmó que "si eres rápido, no necesitas órdenes de equipo", en lo que pareció ser una pulla directa a su rival por el título Martin, que solo fue tercero entre las cuatro Aprilia en la última ronda en Indonesia.

Ahora la propia Ducati adoptó una postura similar, al señalar que sus pilotos siguen siendo libres de competir entre ellos.

"Me gustaría usar lo que dijo Marc: ‘si eres rápido, no necesitas ayuda’. Eso es todo", dijo el manager de Ducati Davide Tardozzi a MotoGP.com.

Preguntado sobre si el uso de órdenes de equipo le quitaría brillo al éxito de Aprilia, Tardozzi respondió: "Pueden hacer lo que quieran. Nosotros intentamos enfocarnos solo en ser rápidos en pista.

"Sabemos que nuestros rivales son muy fuertes, pero al final, solo buscamos obtener los mejores resultados para Marc. Y eso es todo".

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Aprilia explica su postura

Después de su dominante resultado 1-2-3-4 en Indonesia, Aprilia admitió por primera vez que está considerando introducir órdenes de equipo, pero no llegó a especificar cuándo tomará esa medida.

En la víspera del Gran Premio de Australia de este fin de semana, la dirección de la marca de Noale se reunió con sus cuatro pilotos en Phillip Island para reiterar sus directrices para la carrera.

Aprilia dejó claro que todavía es demasiado pronto para usar órdenes de equipo, subrayando que el foco está en asegurarse de que sus pilotos no choquen entre ellos y no regalen puntos a sus rivales.

Sin embargo, con márgenes tan ajustados durante el último año del ciclo de 1000cc, Aprilia es consciente de que cada punto podría marcar la diferencia en la pelea por el título.

"El objetivo está claro, pero no queremos decir nada sobre órdenes a los pilotos", dijo el team manager de Aprilia Paolo Bonora a MotoGP.com.

"No dijimos [nada sobre] órdenes a los pilotos porque queremos tener a todos los chicos de Aprilia delante.

"Sabemos que todos juntos podemos hacer algo muy especial. No dijimos nada en Indonesia.

"Ayer, como siempre, tuvimos una reunión con los cuatro pilotos, diciendo claramente que, como en las carreras iniciales, la palabra clara es respeto, solo respeto. No asumir riesgos con los pilotos de la misma moto.

"Si tienes que adelantar a alguien, asegúrate de que sea en un espacio seguro. Pero todos tienen potencial. Y si Trackhouse quiere ganar, ellos quieren ganar igual que nosotros. Pero les damos la posibilidad de hacerlo porque sabemos que los cuatro pilotos pueden lograr algo especial.

"Durante esa reunión fuimos muy claros: no hay órdenes por el momento. No hay ninguna razón por ahora para impedir que ‘tú’ ganes. Pero el único mensaje claro es, como les dijimos después de la cuarta ronda, respeten a su compañero de equipo y también a sus compañeros de Trackhouse, porque todos juntos podemos hacer algo bueno y sin riesgos".

Consultado con más insistencia sobre cuándo podrían introducirse esas órdenes de equipo, Bonora no dio una fecha concreta.

"Por el momento, no hemos definido nada respecto a esto", dijo.

"Pero es la primera vez que podemos lograr algo muy especial, y no sería muy inteligente si tenemos algo claro, una diferencia de un punto, dos puntos, cinco puntos, y existe la posibilidad, ¿por qué no?

"Pero por el momento, no hay órdenes claras a los pilotos".

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